Shazamは5月8日、プラットフォームの強力なデータを活用して、世界中で最も急成長している楽曲を包括的に確認できるShazam『バイラルチャート』の提供開始を発表した。

ShazamとApple Musicで毎日更新されるこのチャートは、Shazam独自のシグナルを活用してリアルタイムでバズっている曲を抽出。その後、Shazamでの週間再生回数増加率に基づいて曲をランキングする。このチャートはソーシャルメディアでのヒットを追跡するだけでなく、従来のメディアでの文化的な瞬間、オンデマンドストリーミング、主要イベントなど、曲が注目を浴びるあらゆる要因を捉えることができる。

近年、Shazamチャートに独自の経路でランクインする楽曲が増えている。例えば、DoechiiのTikTokヒット曲「Anxiety」や、「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」の最終回で特集され、米国チャートで4位にランクインしたビリー・プレストンの「Nothing From Nothing」などがその例だ。

2024年のShazam年次トップ100には、2022年以前にリリースされた31曲がランクインし、そのなかにはナターシャ・ベディングフィールドの2004年曲「Unwritten」やレディー・ガガの2011年曲「ブラッディー・マリー」が含まれていた。トップ10には過去最多のバイラル曲がランクインし、Benson Booneの「Beautiful Things」、FloyyMenor & Cris MJの「Gata Only」、Artemasの「i like the way you kiss me」など。

現在、Shazam『バイラルチャート』は毎日更新されており、ユーザーはこれらの曲を1か所で閲覧・再生できる。一晩で有名になるブレイク曲、最近世界中で人気急上昇中のローカル・ヒット曲、リリースから数十年を経てチャートに再浮上するカタログ・ヒット曲など、多様な曲が楽しめる。Shazam『バイラルチャート』は、グローバルチャートだけでなく、42のナショナルチャートも提供する。グローバルチャートでは上位50曲がランキングされ、ナショナルチャートでは上位25曲がランキングされる。

(文=リアルサウンドテック編集部)