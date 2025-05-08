万博協会公認、大阪もう一つの「EXPO」入場無料・予約不要で開催中 全国のラーメン名店が集結
大阪・関西万博にあわせ、6ヶ月間、大阪城公園で開催中の『大阪グルメ EXPO2025 supported by SUNTORY』の「ラーメン」新メニューが、あす9日から登場する。
【写真多数】「第2弾 大阪ラーメンフェスタ」に登場するラーメン グルメEXPOの様子など
万博中の大阪城のふもと（太陽の広場）は、全国から厳選された名店、常時約30店が出店する「食いだおれ新名所」となり、期間限定のジャンル別グルメフェスも楽しめる。ゴールデンウィーク（4月26日〜5月6日）は、8万人以上が来場した。
次のジャンル別グルメフェスタは「第2弾 大阪ラーメンフェスタ」。前回は有名グルメガイド掲載店をテーマに盛り上がったが、第2弾は、長年地元で愛され続けた各都道府県を代表する人気店がそろう。
■5月9日（金）〜18日（日）
有名グルメガイドにも選出された豚骨海老ラーメン店「白神」（岐阜）と、ラーメン百名店を8年連続受賞した鶏白湯「ラーメンにっこう」（滋賀）
■5月9日（金）〜13日（火）
高級黒豚背脂を使用する最強豚骨ラーメン「なかじゅう亭」（群馬）と、国内外で数々の受賞歴があり、鶏の旨味だけを抽出した濃厚コラーゲン鶏スープが自慢の「麺処 若武者」（福島）、県産食材にこだわった地産地消の伊勢海老らぁめんを味わえる「特濃のどぐろつけ麺smile」（三重）
■5月14日（水）〜18日（日）
大判横綱チャーシューとちぢれ麺、濃厚味噌スープで王道の札幌味噌らーめんを提供する「麺部屋 綱取物語」（北海道）
『大阪グルメ EXPO2025 supported by SUNTORY』
会場：大阪城公園 太陽の広場（大阪府大阪市中央区大阪城3）
※JR大阪城公園駅から徒歩2分
Osaka Metro大阪ビジネスパーク駅から徒歩5分、森ノ宮駅から徒歩8分
期間：2025年4月12日（土）〜10月13日（月・祝）※185 日間
時間：午前11時〜午後10時（予定）
主催：大阪市
後援：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
入場料：無料（予約不要）
【写真多数】「第2弾 大阪ラーメンフェスタ」に登場するラーメン グルメEXPOの様子など
万博中の大阪城のふもと（太陽の広場）は、全国から厳選された名店、常時約30店が出店する「食いだおれ新名所」となり、期間限定のジャンル別グルメフェスも楽しめる。ゴールデンウィーク（4月26日〜5月6日）は、8万人以上が来場した。
■5月9日（金）〜18日（日）
有名グルメガイドにも選出された豚骨海老ラーメン店「白神」（岐阜）と、ラーメン百名店を8年連続受賞した鶏白湯「ラーメンにっこう」（滋賀）
■5月9日（金）〜13日（火）
高級黒豚背脂を使用する最強豚骨ラーメン「なかじゅう亭」（群馬）と、国内外で数々の受賞歴があり、鶏の旨味だけを抽出した濃厚コラーゲン鶏スープが自慢の「麺処 若武者」（福島）、県産食材にこだわった地産地消の伊勢海老らぁめんを味わえる「特濃のどぐろつけ麺smile」（三重）
■5月14日（水）〜18日（日）
大判横綱チャーシューとちぢれ麺、濃厚味噌スープで王道の札幌味噌らーめんを提供する「麺部屋 綱取物語」（北海道）
『大阪グルメ EXPO2025 supported by SUNTORY』
会場：大阪城公園 太陽の広場（大阪府大阪市中央区大阪城3）
※JR大阪城公園駅から徒歩2分
Osaka Metro大阪ビジネスパーク駅から徒歩5分、森ノ宮駅から徒歩8分
期間：2025年4月12日（土）〜10月13日（月・祝）※185 日間
時間：午前11時〜午後10時（予定）
主催：大阪市
後援：公益社団法人2025年日本国際博覧会協会
入場料：無料（予約不要）