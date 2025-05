ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation5用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念し、特別なデザインをあしらったDualSense ワイヤレスコントローラー“DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH”リミテッドエディションを発売する。

【画像】DRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーが映える『デススト2』仕様DualSense

コジマプロダクションと密接に連携してデザインされた本コントローラーは、鮮やかなオレンジ色でDRAWBRIDGEのシンボルマークとモットーをあしらった限定仕様となっている。

希望小売価格は12,480円 (税込)で、全国のPlayStation取り扱い店舗およびECサイトにて5月22日より数量限定で順次予約受付を開始し、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売と同日の6月26日に発売予定だ。

(文=リアルサウンドテック編集部)