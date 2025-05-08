Nothing’s Carved In Stone、出会いと別れの季節に相応しい新曲「May」リリース 新アー写公開も
Nothing’s Carved In Stoneが、新曲「May」を5月14日に配信リリース。あわせて、新しいアーティスト写真も公開された。
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前作「All We Have feat. Masato (coldrain)」から半年ぶりとなる今作は、出会いと別れの季節に相応しい叙情的な歌詞のミドルバラードに。また、Apple Music、Spotify、Amazon Musicにて、本日5月8日から13日の期間内にPre-Add／Pre-Save（ライブラリ追加予約）すると、アーティスト写真のアザーカットを使用した壁紙がもらえるキャンペーンも開催中だ。
なおNothing’s Carved In Stoneは、ツーマンツアー『Hand In Hand Tour 2025』を5月30日より開催予定。チケット情報を含む公演詳細はオフィシャルHPで確認できる。
（文＝リアルサウンド編集部）