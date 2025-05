ロードサイドのドライブインシアターをモチーフにしたフォトスポットが登場

「1955 東京ベイ」外観

「OLDIES GOODIES」をコンセプトに、世界初のディズニーランドが誕生した1955年頃のアメリカの世界観を楽しめる「1955 東京ベイ by 星野リゾート」。2025年4月8日(火)〜6月17日(火)の期間開催しているイベント「Road Trip in U.S.A. 1955」では、パブリックスペースの「2nd Room」に、ロードサイドのドライブインシアターをモチーフにしたフォトスポットが登場!

「Road Trip in U.S.A. 1955」フォトスポット

1950年代のアメリカンカルチャーを感じるシアタースクリーンやロードサイド看板を背景にアメリカ車に乗り込んで、当時のアメリカにタイムスリップしたような写真を撮影できますよ。宿泊の記念になること間違いなし。



「Road Trip in U.S.A. 1955」プレイスポット

「2nd Room」の一角には、アメリカ南西部のネバダ州とテキサス州をテーマにしたプレイスポットも登場。

体験できるのは、ネバダ州最大の都市であるラスベガスをイメージしたルーレットと、テキサス州のサルーン(西部開拓時代のアメリカを思わせる酒場)をイメージしたウェスタンスタイルのリングトス(輪投げ)です。

仲間とルーレットテーブルを囲んで映画のワンシーンのような写真を撮影したり、ゲームで盛り上がったりして、ロードトリップの旅先で遊ぶような気分を体験しちゃいましょう!



テーマパークなどで遊んで帰ってきたあとにも利用したい「Cafeteria」では、アメリカのドライブインに立ち寄る気分を味わえるメニューが18〜23時(22時30分LO)限定で販売。

メニューは、アメリカ合衆国の東海岸と西海岸の2つの州をテーマにしたハンバーガーとシェイクです。

「ニューヨークバーガー バッファローチキン&ピーナッツ」2200円

「ブルーベリーチーズケーキシェイク」1000円

東海岸はニューヨーク州。同州発祥のバッファローチキンを用いた「ニューヨークバーガー バッファローチキン&ピーナッツ」と、クリームチーズを使用してニューヨークチーズケーキ風に仕上げた「ブルーベリーチーズケーキシェイク」。

「ワシントンバーガー ベイクドアップル&BBQポーク」2200円

「アップルキャラメルシェイク」1000円

西海岸は、シアトルなどの都市がある、ワシントン州。アメリカでNo.1の生産量を誇るリンゴを用いた「ワシントンバーガー ベイクドアップル&BBQポーク」と、リンゴのコンポートにキャラメルソースを合わせた「アップルキャラメルシェイク」。

どちらもとってもおいしそう! ハンバーガーはいずれも1日20食限定なので、お早めに。「1955 東京ベイ」で、東西のアメリカンフードを食べ比べてみてはいかが?



ロビー

2024年6月、東京ディズニーリゾート🄬にも近い新浦安エリアにオープンした「1955 東京ベイ」のコンセプトは「OLDIES GOODIES」。カルフォルニア州アナハイムに世界初のディズニーランドが誕生した1955年頃のアメリカの世界観を楽しめるホテルです。

パブリックスペースの「2nd Room」

滞在中いつでも自由に使えるパブリックスペースや、夜間や早朝でもできたての食事を楽しめるオーシャンビューのレストランなど、テーマパーク旅を便利で快適にするホテルサービスが充実。

ゴロゴロ寝台付 スーペリア

客室は全室洗い場付きで、靴を脱いで入室するスタイル。おうちのような感覚で快適なステイが楽しめます。タイプもさまざまあって、人数やメンバーによって選ぶことができますよ。

東京ディズニーリゾート🄬へは無料送迎バスも運行! 次回のテーマパーク旅のステイ先にいかがですか?



■1955 東京ベイ by 星野リゾート「Road Trip in U.S.A. 1955」

期間:2025年6月17日(火)まで

住所:千葉県浦安市日の出7-2‐3

TEL:050-3134-8097(1955 東京ベイ by 星野リゾート予約センター)

料金:入場無料(宿泊は別途、1泊2食付き9000円〜 ※2名1室利用時1名あたり、税サ込)

アクセス:JR京葉線「新浦安駅」からバスで約10分(無料シャトルバスあり、予約不要)

対象:宿泊者限定

予約:不要



●状況により、実施内容が一部変更になる場合があります。

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。