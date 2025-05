天皇杯は今大会もNHKとスカパー！で放送＆配信、1回戦は水戸、RB大宮、富山の3試合を配信

日本サッカー協会(JFA)は7日、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会に関して、今大会の放送情報を発表した。今大会もNHKと「スカパー!」にて放送、配信が決定。1回戦は3カードが放送されることとなる。1回戦は「スカパー!」のみの放送、配信となり、水戸ホーリーホックvs神奈川県代表、RB大宮アルディージャvs茨城県代表、カターレ富山vs千葉県代表の3試合となる。

◆天皇杯1回戦 放送・配信情報

水戸戦、RB大宮戦はスカパー!動画ストア SPOOX、スカパー!番組配信で配信。富山戦はスポーツライブ+2 Ch.584でも放送される。なお、NHKに関しては2回戦以降の放送予定となる。5/24(土)《13:00》【6】水戸ホーリーホック vs 神奈川県代表[ケーズデンキスタジアム水戸]放送:SPOOX、スカパー!番組配信5/25(日)《13:00》【22】カターレ富山 vs 千葉県代表[高岡スポーツコアサッカー・ラグビー場高岡]放送:スポーツライブ+2 Ch.584、SPOOX、スカパー!番組配信《14:00》【11】RB大宮アルディージャ vs 茨城県代表[NACK5スタジアム大宮]放送:SPOOX、スカパー!番組配信