ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2025年6月6日(金)に映画『リロ&スティッチ』を全国公開。

2025年5月8日に映画『リロ&スティッチ』大ヒット祈願イベントが実施されました。

ディズニー映画『リロ&スティッチ』大ヒット祈願イベント

開催日:2025年5月8日

『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーションを完全実写化した映画『リロ&スティッチ』が2025年6月6日(金)より全国劇場にて公開!

両親を亡くした少女リロと姉のナニは、唯一の家族なのに離れ離れの危機に。

そんな姉妹の前に現れたのは、愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

彼らの奇跡の出会いと、“オハナ<家族>”の大切な絆を描く、感動のハートフル・ファンタジーがこの夏スクリーンに帰ってきます☆

“オハナは<家族>”。家族はいつもそばにいる──何があっても…。

そんな映画『リロ&スティッチ』公開に向け、続々と豪華な日本版声優陣が発表される中、2025年5月8日、日枝神社にて映画の大ヒット祈願と“オハナ<家族>”の強い絆を

深めるイベントが実施されました。

家族の絆・安全を見守る神社としても知られる日枝神社。

本作の声優陣の“オハナ・家族”の絆を結ぶ場所として開催されました。

山寺宏一

アニメーション版に続き本作品でもスティッチの日本版声優を務める“スティッチを知り尽くす男”・山寺宏一さんが登場!

永尾柚乃

そんな山寺さんからのサプライズ発表に涙し、『絶対やりたかった!』というリロ役・永尾柚乃さん、

MONONA(ME:I)

『物心つく頃から見ていた!』、『今でも信じられない!』というリロの姉ナニ役・MONONAさん(ME:I)

3人の“オハナ<家族>”が、本殿にて映画の大ヒット祈願後に登場しました。

イベントでは、日本版声優として出演が決まった際の気持ちや本作品の魅力、注目ポイントを語ってくださいました。

また、絵馬型のフリップに綴った願いも披露してくださいました。

山寺宏一さんは、写真撮影の掛け声を「スティッチ」にしたいと熱弁。

永尾柚乃さんは、次作の『リロ&スティッチ』の監督になりたいという大きな願望を披露してくれました。

MONONAさんは、ME:Iのハワイ公演を祈願しました☆

最後に、映画公開に向けて、“オハナ<家族>”である3人の絆をより深める為、ハワイでは“ありがとう”や“おめでとう”の意味が込められ、愛情や友情を象徴するレイを、お互い

に贈り合う「レイ・セレモニー」も実施。

本当の“オハナ<家族>”のような大ヒット祈願イベントでした。

『リロ&スティッチ』作品情報

クレジット:©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

公開日:2025年6月6日(金)

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo & Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

6 月 6 日(金) 全国劇場にて公開

