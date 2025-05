手に取りやすい“サンキュープライス”のセサミコレクション。今回はオスカーやアビーも仲間入り

前回大好評だったサンキューマートのセサミストリートグッズに、待望の新作が登場!今回はさらにパワーアップして、人気キャラクター「オスカー」や「アビー」も新たに仲間入り。90'sアメリカンをイメージした全38アイテムが、すべて429円というお手頃プライスで5月下旬から発売される。公式オンラインショップでは2025年5月8日から先行予約がスタート!前回買い逃した人も、コレクションをもっと充実させたい人も、この夏注目の新作ラインナップを紹介しよう。

サンキューマートに90'sアメリカンをイメージしたセサミストリートグッズが登場!

「クリアトート」(429円)

「クリア特製ポーチ」(429円)

「ミラー&コーム」(429円)

「ふわふわ巾着」(429円)

「サークルポーチ」(429円)

「Tシャツ」(429円)

「バケットハット」(429円)

「アンクルソックス」(429円)

「アクリル前髪クリップ」(429円)

「ヘアクリップ2P」(429円)

「ロングヘアクリップ」(429円)

「ヘアバンド」(429円)

「めじるしチャーム」(429円)

「クッション」(429円)

「洗濯ネット2P」(429円)

「カードホルダー」(429円)

「ステッカー」(2点で429円)

■夏らしいクリア素材のトートバッグ&小物たち夏のレジャーにぴったりなのが、クリア素材を使った小物シリーズ。ブルーにクッキーモンスター、ピンクにアビーのデザインが映える「クリアトート」(429円)は、プールやスパ用バッグとして活躍しそう。同じくクリア素材の「クリア特製ポーチ」(429円)や「ミラー&コーム」(429円)とセットで使って、夏気分を盛り上げたい。■毎日使いたくなる!キュートなフェイスデザイングッズエルモ、クッキーモンスター、オスカーの表情がかわいい「ふわふわ巾着」(429円)は、毛足の長い素材を採用しており、ふんわり柔らかな手触りが特徴。同じく3人をフィーチャーした「サークルポーチ」(429円)は、カラビナ付きで持ち歩きに便利で、コインケースとしても使える。■夏コーデにセサミストリートを取り入れよう「Tシャツ」(429円)は、爽やかな白にセサミストリートの仲間たちの集合デザインが映えて、夏のコーディネートの主役に。クッキーモンスターのワンポイント刺しゅう入り「バケットハット」(429円)は、どんなコーデにも取り入れやすく大活躍間違いなし。「アクリル前髪クリップ」(429円)や「ヘアクリップ2P」(429円)、「ヘアバンド」(429円)などヘアアイテムも充実。エルモやクッキーモンスター、アビー、オスカーなど、お気に入りキャラクターをさりげなく取り入れてみて。ほかにも全6種類展開の「めじるしチャーム」(429円)や、プチプライスとは思えないボリューム感が魅力のアビーの「クッション」(429円)、「カードホルダー」(429円)や「ステッカー」(2点で429円)など、日常使いしやすいアイテムが盛りだくさん。これらのアイテムは全国のサンキューマート店舗で5月下旬より入荷次第販売開始。ただし、店舗によって入荷状況が異なるので、最新情報は各店舗のXをチェックしよう。公式オンラインショップでは、2025年5月8日12時から予約受付がスタートしている。ポーチやトートバッグなど人気が予想されるアイテムは、早めにゲットしておきたいところ。サンキューマート限定「セサミストリート」コレクションで、あなたのお気に入りを見つけてみて!※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。Sesame Street(R) and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. (C) 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.