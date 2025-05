【その他の画像・動画を元記事で見る】

米津玄師は、今、世界各国で支持を集め、各地のファンから待ち望まれている。そのたしかな熱量を、この目で見届けてきた体験をレポートする。

■ワールドツアーでは上海、台北、ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスの7都市で計10公演が行われた

3月から4月にかけて米津玄師はワールドツアー『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK』を開催した。これは、1月から2月に行われ国内で35万人を動員した国内ツアー『米津玄師 2025 TOUR / JUNK』に続くものだ。ワールドツアーでは上海、台北、ソウル、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルスの7都市で計10公演が行われた。

それぞれの都市で、米津玄師のライブへの期待は非常に高まっていた。上海と台北では2019年の初海外公演『米津玄師 2019 TOUR / 脊椎がオパールになる頃』以来、実に6年ぶりの公演。ソウルでは初のライブだ。ここ数年韓国での人気は顕著に高まっている。Billboard JAPANが発表した「Japan Songs」によれば、韓国の2024年の年間チャートでは「Lemon」が2位、「Lady」が8位と、2曲がTOP10入りを果たした。

■ヨーロッパへは今回が初上陸

ヨーロッパへは今回が初上陸となる。ロンドンにも多くのリスナーがいるが、特にフランスでは日本の漫画やアニメ文化が深く浸透し、パリ公演には近隣欧州諸国からファンも集まる。スタジオジブリの宮粼駿監督作『君たちはどう生きるか』の主題歌「地球儀」をはじめ、グローバルな人気を持つ日本のアニメやゲームをきっかけに米津玄師のことを知ったファンも少なくない。

アメリカでも注目度は急上昇している。アニメ『チェンソーマン』のオープニングテーマ「KICK BACK」は2023年、アメリカレコード協会(RIAA)から日本語曲として初めてゴールド認定を受け、「RIAA Class of 2023」にも選出された。さらに2025年初頭、グラミー賞を主催する米レコーディングアカデミーは「J-POPの世界的なブーム」を今年の音楽トレンドとして予測し、米津のワールドツアーを「エポックメイキングな出来事」と評価。ニューヨークとロサンゼルスでの初ライブには、現地ファンから熱い期待が寄せられていた。

このワールドツアーは全公演がソールドアウトという快挙を達成。海外だけで計9万人を動員し、国内公演と合わせると総勢44万人が参加する大規模なツアーとなった。

筆者は3月23日のソウル公演と、ツアーファイナルとなった4月6日のロサンゼルス公演の両方に足を運んだ。どちらの公演でも、米津玄師の音楽が国境と言語の壁を軽々と超え、現地リスナーの心を鷲掴みにしている様子が手に取るように伝わってきた。

ソウル公演が行われたINSPIRE ARENAは、仁川国際空港近くに2024年にオープンしたばかりの最新の多目的アリーナだ。豪華なエントランスのLEDビジョンにはツアーのビジュアルが映し出され、開場前から多くのファンがグッズ購入や記念撮影に興じていた。

会場全体には開演前から高揚感が満ちあふれていた。2日間のチケットは発売後すぐにソールドアウト。この日は1万1千人のファンが集結した。観客層は男女比がほぼ同等で、10代から20代の若者が中心だった。ロビーでは日本語の会話はほとんど聞こえず、現地の若い世代が大半を占めているようだった。

■オープニングの「RED OUT」では、米津の歌声に合わせて1万1千人の観客が一斉に叫び、一体感が生まれた

開演時刻、バンドメンバーの中島宏士(Gu)、須藤優(Ba)、堀正輝(Dr)、宮川純(Key)とともに米津が姿を現すと、会場を揺るがすほどの大歓声が沸き起こった。オープニングの「RED OUT」では、米津の歌声に合わせて“消えろ 消えろ”のフレーズを1万1千人の観客が一斉に叫び、一体感が生まれる。続く「感電」では、特徴的なホーンセクションのイントロを観客が歌い、「マルゲリータ」では“XOXO”の部分で大合唱が広がった。

筆者はこれまでほぼすべての米津のライブツアーを見てきたが、ソウルの観客が見せた反応は過去のどの公演でも目にしたことがないほどの熱気に満ちていた。特に「LADY」や「Lemon」では、イントロや歌い出しで曲を認識した瞬間、溢れ出すような歓喜の渦が会場全体に生まれ、大きな合いの手の声援が響く。

最も驚かされたのは、韓国のオーディエンスがほとんどすべての曲で日本語の歌詞を完璧に歌い上げていたことだ。「メランコリーキッチン」といった初期の楽曲でも熱のこもったシンガロングが生まれる。前半のハイライトとなった「さよーならまたいつか!」では、会場全体が一体となった歌声が響き渡った。

「人生でいちばん熱い歓迎を受けた気がします。今までの音楽人生もひっくるめて祝福されたような思いです」と、米津は感慨深げに告げる。MCでは韓国語で挨拶し、「自分の国以外の場所にこんなにたくさんの人が集まってくれて、ひとりでやっていた頃から考えると嘘みたいな光景です」と語った。

後半では「LOSER」で観客全員が一斉にジャンプし、アリーナの床が揺れるほどの盛り上がりを見せた。「KICK BACK」では、イントロの第一音から“努力 未来 A BEAUTIFUL STAR”のフレーズを観客が一斉に叫び、力強いコールと振りで客席が一体となり会場の興奮は最高潮に達した。続く「ピースサイン」「ドーナツホール」とアップテンポな曲で熱気は上昇を続け、本編ラストは情感豊かな「がらくた」で締めくくられた。

アンコールでは「BOW AND ARROW」を披露し、中島宏士がバンドメンバーを紹介。「こんなに熱いライブ、人生で初めてでした」と米津は感極まった表情で語り、「また来ます!」と約束した。

■ロサンゼルスでは様々なきっかけで米津の音楽に出会った多彩なファンが集結

ツアーファイナルはロサンゼルスのYouTube Theaterで行われた。開演前のロビーで目を引いたのは客層の多様性だ。会話のほとんどは英語。アジア系のほかに白人観客も多く、年齢層も幅広い。いわゆるアニメファンの集まりという雰囲気ではなく、様々なきっかけで米津の音楽に出会った多彩なファンが集まっていた。

ロサンゼルスのオーディエンスも情熱的だった。冒頭から観客全員が立ち上がり、共に歌う。米津は英語で「Hello everyone !」と呼びかけ、「初めてのライブにこんなに集まってくれて、非常に光栄です」と笑顔で語った。

■日本語の歌詞であっても、楽曲の持つ情感や世界観がしっかりと共有されていた

心に残ったのは米津の多彩な音楽性がアメリカのファンにも深く浸透している様子だった。「地球儀」では息をのんで聴き入り、「LADY」では自然と手拍子が生まれ、「Azalea」では心地よさそうに身体を揺らしていた。日本語の歌詞であっても、楽曲の持つ情感や世界観がしっかりと共有されていた。

MCで米津は「ロサンゼルスは15年前に来て、今回は2回目なんです」と明かした。彼が初めて海外に渡航したのは2011年、初音ミクの海外初ライブ「MIKUNOPOLIS in Los Angeles」にボカロP・ハチとして参加したときだった。「そこから15年経って、こんなにたくさんの人が来てくれたことに感動しています」と語った。

ロサンゼルスでもクライマックスは「KICK BACK」。イントロから歓喜の叫びが上がり、「ピースサイン」では一斉にピースサインを掲げる光景が広がった。

アンコールのMCで米津はワールドツアー全体を振り返り、「これだけの人が異国の地に集まってくれて、本当にうれしいです。日本語の歌で、言葉も何を言っているかわからないかもしれないけれど、それでも熱烈に迎え入れてくれるということに、本当に感激しました」と、世界各国でライブを待ち望んでいたファンと対面してきたことへの思いを述べた。

「また会いましょう!」という言葉とともにステージをあとにしたあとも、会場には熱狂の余韻が残り続けた。公演後、会場を出た観客たちはそこかしこで興奮冷めやらぬ様子で感想を語り合っていた。きっと、訪れた一人ひとりの胸に、深く刻み込まれた体験になったのではないかと思う。そう強く感じた一夜だった。

ワールドツアーは多大な成功を収めて終了した。それは単に動員数の多さだけでなく、米津玄師自身にとっても深い意味を持つ体験になったのではないかと思う。

ソウルでもロサンゼルスでも、米津はこれまでの音楽人生を振り返りながら感慨を告げていた。そのことが胸に残った。

そして各地で再会を約束していた。次回のワールドツアーがいつになるかは未定だが、今回の成功を受けて、さらに大きな規模での開催も期待される。さらなる挑戦が楽しみになった。

TEXT BY 柴那典

PHOTO BY Jiro Konami(ロンドン、パリ、ニューヨーク、ロサンゼルス公演)

PHOTO BY Yusuke Yamatani(上海、台北、ソウル公演)

メイン写真:ロサンゼルス公演

『KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK』

セットリスト



01. RED OUT

02. 感電

03. マルゲリータ

04. アイネクライネ or メランコリーキッチン

05. LADY

06. Azalea

07. ゆめうつつ

08. さよーならまたいつか!

09. 地球儀

10. YELLOW GHOST or POST HUMAN

11. M八七

12. Lemon

13. 海の幽霊

14. とまれみよ

15. LENS FLARE or Flamingo

16. 毎日

17. LOSER

18. KICK BACK

19. ピースサイン

20. ドーナツホール

21. がらくた

<アンコール>

22. BOW AND ARROW

23. Plazma

24. LOST CORNER

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

SINGLE 「Plazma / BOW AND ARROW」

https://smej.lnk.to/Plazma_BOWANDARROW_CD

米津玄師 OFFICIAL SITE

https://reissuerecords.net/