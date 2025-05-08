¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ªÂç¸Ô³«¤¤¤Æ¡ª¡×ÅÁÀâ¤Îà¥¤¥ó¥ê¥ó¥Ý¡¼¥ºá¤ËÈ¿¶Á¡ª¸µCA¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¡Öµ×¡¹¸«¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ºÂ¤ê¤«¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
GW¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎCRAZY COCO¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£GW¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¡Ö¥¶¡ª¥é¥¹¥È¥Ç¥¤¥ª¥ÖGW¡ª³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊGW¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©½ÂÂÚ¤ÏÂç¾æÉ×¤ä¤Ã¤¿¤«¤¤¤Ê¡©¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ïµ×¡¹¤Î°ËÆ¦¤òËþµÊ¤·¤¿¤¼¡ª¡×¤È°ËÆ¦Î¹¹Ô¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥¤¥ó¥ê¥ó(µì·ÝÌ¾¡§¥¤¥ó¥ê¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ç¥¤¥È¥¤)¡×¤¬ÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿àM»ú³«µÓá¥Ý¡¼¥º¤â·ÇºÜ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö½Õ¤Î°ËÆ¦¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ° ÆüËÜ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤¤¾ì½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¡×¤È´¶ÁÛ¤òµ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¡Ø¼ã¤¤ÎÆü¤ËÎ¹¤ò¤»¤º¤Ð¡¢Ï·¤¤¤Æ¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¤«¸ì¤ë¡Ù¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Ë¹Ô¤¯Î¹¤ò¤¹¤Ã¤¾¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥ê¥ó¥Ý¡¼¥º¡¢µ×¡¹¸«¤¿¤ï¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ºÂ¤ê¤«¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡ªÂç¸Ô³«¤¤¤Æ¡ª¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤«¤éµö¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î¥Í¥¿¤ÇÏÃÂê¤Ë
¡¡CRAZY COCO¤Ï¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Î¸µ¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡£Æ±¼Ò¤Ç4Ç¯È¾¶Ð¤á¤¿¸å¡¢·Ý¿Í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤ä¥È¡¼¥¯¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£