　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43182.00　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41472.28　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41401.95　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39837.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39621.91　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39030.78　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
38202.61　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
37960.05　　200日移動平均線
37910.76　　均衡表雲上限(日足)
37841.86　　26週移動平均線
37596.43　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
37417.19　　均衡表雲上限(週足)
37109.87　　75日移動平均線
37067.79　　均衡表雲下限(日足)

36928.63　　★日経平均株価8日終値

36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36567.77　　13週移動平均線
36479.44　　6日移動平均線
36162.09　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
36061.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36045.38 　　新値三本足陰転値
35829.82　　均衡表転換線(日足)
35595.49　　均衡表基準線(週足)
34932.94　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34727.74　　25日移動平均線
34506.72　　均衡表転換線(週足)
34281.77　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33885.05　　均衡表基準線(日足)
33298.10　　ボリンジャー:-2σ(13週)
33293.39　　ボリンジャー:-1σ(25日)
32501.73　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31859.05　　ボリンジャー:-2σ(25日)
31663.27　　ボリンジャー:-3σ(13週)
30424.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.12(前日94.68)
ST.Slow(9日)　　95.40(前日95.33)

ST.Fast(13週)　 63.19(前日62.64)
ST.Slow(13週)　 52.60(前日52.42)

［2025年5月8日］

株探ニュース