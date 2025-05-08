

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43182.00 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41472.28 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41401.95 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39837.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39621.91 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39030.78 ボリンジャー:＋3σ(25日)

38202.61 ボリンジャー:＋1σ(13週)

37960.05 200日移動平均線

37910.76 均衡表雲上限(日足)

37841.86 26週移動平均線

37596.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)

37417.19 均衡表雲上限(週足)

37109.87 75日移動平均線

37067.79 均衡表雲下限(日足)



36928.63 ★日経平均株価8日終値



36791.45 均衡表雲下限(週足)

36567.77 13週移動平均線

36479.44 6日移動平均線

36162.09 ボリンジャー:＋1σ(25日)

36061.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

36045.38 新値三本足陰転値

35829.82 均衡表転換線(日足)

35595.49 均衡表基準線(週足)

34932.94 ボリンジャー:-1σ(13週)

34727.74 25日移動平均線

34506.72 均衡表転換線(週足)

34281.77 ボリンジャー:-2σ(26週)

33885.05 均衡表基準線(日足)

33298.10 ボリンジャー:-2σ(13週)

33293.39 ボリンジャー:-1σ(25日)

32501.73 ボリンジャー:-3σ(26週)

31859.05 ボリンジャー:-2σ(25日)

31663.27 ボリンジャー:-3σ(13週)

30424.70 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 95.12(前日94.68)

ST.Slow(9日) 95.40(前日95.33)



ST.Fast(13週) 63.19(前日62.64)

ST.Slow(13週) 52.60(前日52.42)



［2025年5月8日］



株探ニュース

