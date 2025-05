Metaが顔認識技術に関する方針を転換し、スマートグラスに周囲の人の顔をスキャンして名前を識別するソフトウェアを追加することを検討していると報じられています。同社は将来的に発売する予定のカメラ内蔵のAI搭載イヤホンにもこの技術を搭載することを検討しているとのことです。Meta Renews Work on Facial Recognition Tech as Privacy Worries Fade - The Information

Meta is reportedly working on facial recognition for its AI glasseshttps://www.engadget.com/wearables/meta-is-reportedly-working-on-facial-recognition-for-its-ai-glasses-195502788.htmlMeta Reportedly Wants to Add Facial Recognition Tech to AI Glasses-Will This Be a Privacy Issue?https://www.techtimes.com/articles/310258/20250507/meta-reportedly-wants-add-facial-recognition-tech-ai-glasseswill-this-privacy-issue.htmThe Informationによれば、この顔認識技術はMeta社内で「スーパーセンシング」と名付けられており、スマートグラスに内蔵された「ライブAI」という機能をベースに構築されているとのこと。このAI機能はバッテリーの都合上、記事作成時点では約30分ほどしか動作しないそうですが、2026年に登場が予定されている新型では数時間動作できるようになるそうです。2021年、Metaは多くの批判を受けて、Facebookの顔認識システムを終了し、10億人以上の顔認識データも廃棄することを発表しました。この顔認識システムは、ユーザーが投稿した写真や動画に人が写っていた場合に自動で通知したりタグ付けしたりする機能で、今回報じられているスーパーセンシングモードとほぼ同じものです。An Update On Our Use of Face Recognitionhttps://about.fb.com/news/2021/11/update-on-use-of-face-recognition/ただし、このスーパーセンシングモードはデフォルトでは有効になっておらず、ユーザーは手動で有効化する必要があります。それでも、周囲にいる人の顔を勝手にスキャンして名前を登録するという機能に対して、プライバシー上で懸念があると指摘されるのは必至です。記事作成時点でリリースされているMetaのRay-Ban Metaグラスには超広角1200万画素カメラとマイクが搭載されており、写真撮影や動画の録画が可能。撮影中はかならずグラスに内蔵されたLEDインジケーターが点灯し、周囲から撮影していることがわかるようになっています。しかし、The Informationは、MetaがこのLEDインジケーターの点灯で撮影を周知させる機能が妥当なのかを検討していると伝えています。また、The Informationはトランプ政権以降、連邦取引委員会がMetaをはじめとするビッグテックの規制に消極的であり、Metaの倫理観が再び歪み始めていると指摘しました。なお、スマートグラス内蔵カメラによる顔認識機能は、EUや韓国、米国の一部州では規制によって提供が制限される可能性があります。