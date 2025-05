“伝説”とされるラッパー・TOKONA-Xのドキュメンタリー作品『KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-』が、大きな反響を受け、16日より愛知・センチュリーシネマにて2週間限定で追加上映されることが決定した。今回の上映では、監督を務めたDJ RYOWが想いを語る付録映像『-The Appendix-』も同時上映される。同作は、TOKONA-Xの急逝から20年という節目にあたって制作された記録映像作品で、4月29日に愛知・ミッドランドスクエア シネマ2で行われた一夜限りのプレミアム上映会では、チケットが抽選応募、一般販売ともに即完売。今回の追加上映は、ファンの熱い要望に応える形で実現した。

センチュリーシネマでの上映では、鑑賞者全員に限定記念チケットが配布されるほか、TOKONA-Xの貴重な写真や直筆リリック、特大パネルの展示も予定。さらに、記念Tシャツやポスターといった限定グッズの販売も行われる。上映は16日から22日まで、1日2回(午後3時20分/午後8時15分)を予定。23日以降の上映スケジュールは、劇場公式サイトにて20日に発表される。『KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-』では、TOKONA-Xの軌跡を多角的に描くべく、DJ RYOWの監督のもと、親族や関係者に加え、AK-69、ANARCHY、R-指定、Zeebra、Mummy-D、漢 a.k.a. GAMI、呂布カルマら、シーンを代表する多数のアーティストが登場。永久保存版のドキュメンタリーとなっている。■上映情報・会場:愛知・センチュリーシネマ・上映期間:5月16日(金)〜5月22日(木)・時間:1日2回(午後3時20分/午後8時15分)