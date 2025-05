横浜・みなとみらい、ランドマークプラザ5階のコラボカフェ「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」に「夢みるしっぽずカフェ」が期間限定でオープン!

「すみっコぐらし」の「えびてんのしっぽ」「えびふらいのしっぽ」「あじふらいのしっぽ」で結成されたアイドルを夢みる「しっぽず」の、キュートなメニューやグッズが登場します☆

Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)サンエックス「すみっコぐらし」夢みるしっぽずカフェ

開催期間:2025年5月28日(水)〜6月29日(日)

予約開始:2025年5月8日(木)〜

店舗名称:Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)

住所:横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5階

営業時間:11:00〜21:45 ※予約時間枠に基づく

事前予約受付サイト:https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の「夢みるしっぽず」テーマのコラボカフェ「夢みるしっぽずカフェ」が期間限定でオープン!

「すみっコぐらし」のキャラクターでたべもののアイドルを夢みる「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」「あじふらいのしっぽ」で結成された「しっぽず」をテーマにしたフードや、「しっぽず」を応援する「すみっコ」たちをイメージしたサンデーやドリンクも楽しめます。

また、ここでしか手に入らない新アート「夢みるしっぽず」のイラストを使ったオリジナルグッズや注文特典も登場。

たべものを味わいながら、夢みる”しっぽず”たちを応援できるカフェです☆

夢みるしっぽずオムライス

価格:1,650円

「えびてんのしっぽ」「えびふらいのしっぽ」「あじふらいのしっぽ」がかわいらしく並んだオムライス。

3人のステージを見ているような盛り付けです。

みんなでアイドル♡ホワイトシチュー

価格:1,650円

「すみっコ」たちもアイドルの姿に変身!

キュートなホワイトシチューで身も心も温まります。

しっぽずを応援!明太クリームパスタ

価格:1,650円

まるでステージ上の「しっぽず」を「すみっコ」たちが応援しているような一皿。

ハートがいっぱいのかわいいパスタです☆

しっぽず!きらきらコンサートパフェ

価格:1,430円

ピンク×ホワイトの層が、見た目にもスイートなパフェ☆

一番上では、大きなハートといっしょに「しっぽず」がコンサートを開いています。

夢みるしっぽずケーキ

価格:1,320円

「しっぽず」も「すみっコ」も集まった、スクエア型のケーキ。

かわいらしいイラストを使用した、食べるのがもったいないデザートです。

夢みるすみっコプチサンデー

価格:各990円

「すみっコ」たちがそれぞれプチサンデー。

食後のデザートにもぴったりです。

しっぽず箱推し! いちごみるく

価格:990円

「しっぽず」を箱推し!

3人仲良く並んだストローがキュートないちごみるくです。

すみっコ推しドリンク各種

価格:各990円

「すみっコ」たちのイメージに合わせたドリンク。

推し「すみっコ」のタグ付きドリンクです。

夢みるしっぽずラテ

価格:990円

「しっぽず」と「すみっコ」たちのアイドル姿がかわいいラテ。

食後のひとときにもおすすめです☆

フード注文特典「オリジナルコースター」

種類:全6種・ランダム

コラボフード・デザート・ドリンクメニューを1点注文すると、「オリジナルコースター」がランダムで1枚もらえます。

どのデザインもキュートです☆

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合があります

※絵柄を選択・交換することはできません

※全ての特典はなくなり次第終了です

オリジナルグッズ

9種類の「夢みるしっぽずカフェ」限定グッズが登場。

カフェを利用された方限定で購入できる、特別なグッズです。

ラバーコースター

価格:1,100円

「しっぽず」デザインのラバーコースター。

コラボカフェへ遊びに行った記念にゲットしておきたいグッズです☆

マグカップ

価格:2,200円

線画でシンプルに描かれた「しっぽず」と「すみっコ」たち。

毎日使いたくなる、おしゃれでかわいいマグカップです。

ハンドタオル

価格:1,320円

何枚あっても便利な日用雑貨。

キラキラとしたデザインがキュートな「しっぽず」のハンドタオルです。

クリアポーチ

価格:880円

これからの季節に重宝する、クリアポーチ。

コラボカフェ限定グッズなので、お友だちにも自慢できます☆

A4クリアホルダーセット

価格:880円

学校でも会社でもプライベートでも活躍してくれる、便利なA4クリアホルダー。

キュートな「しっぽず」デザインで、気分も上がります!

ランダムチェキ風写真ステッカー

価格:660円

「すみっコ」たちと「しっぽず」のブロマイドみたいなステッカー。

スマホケースなどに入れて、推し活するのにもおすすめです☆

ランダムアクリルスタンド

価格:770円 ※ランダム封入

ハート形がかわいいアクリルスタンド。

ランダムなので、どのキャラクターが入っているのかはお楽しみです☆

ランダムアクリルマグネット

価格:770円 ※ランダム封入

自宅の冷蔵庫にずらりと貼っておきたくなる、アクリルマグネット。

アイドルになりきった「すみっコ」たちや「しっぽず」のキュートな姿が癒してやしてくれます☆

ランダム缶バッジ

価格:660円 ※ランダム封入

カバンなどに付けられる、缶バッジも登場。

どのデザインが出ても嬉しい、ランダム仕様です。

グッズ購入特典「オリジナルクリアカード」

種類:全3種・ランダム

「夢みるしっぽずカフェ」で購入された方に「オリジナルクリアカード」をプレゼント。

1会計につきグッズを税込み3,300円以上購入することで、ランダムに1枚もらえます。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合があります

※絵柄を選択・交換することはできません

※全ての特典はなくなり次第終了です

予約・利用方法

【予約方法】

事前予約受付期間:2025年5月8日(木)12:00〜各営業日前日23:59まで

事前予約URL:https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

事前予約料:550円(税込)

【予約時間帯】

(1)11:00〜12:15/(2)11:30〜12:45/(3)12:30〜13:45/(4)13:00〜14:15/(5)14:00〜15:15/(6)14:30〜15:45/(7)15:30〜16:45/(8)16:00〜17:15/(9)17:00〜18:15/(10)17:30〜18:45/(11)18:30〜19:45/(12)19:00〜20:15/(13)20:00〜21:15/(14)20:30〜21:45

※利用時間は75分の完全入れ替え制です

※当日は予約時間の10分前に入店ください。スタッフによる受付が始まるので、予約の人数が揃った状態で来店してください

※最終入店時刻は予約時刻の10分後です。10分以上経過すると事前予約はキャンセルとなります

カフェの利用は事前の来店予約が推奨されています。

当日空席がある場合に限り、予約のない方も利用できますが、予約にて満席となる営業回も予想されます。

来店予定がある方は、事前予約をしておくことをおすすめします。

また、当日利用の場合も食事代金のほかにお席代として550円(税込)がかかります。

さらにカフェを利用特典として、1席につき1つキャラメルポップコーンをプレゼント☆

「しっぽず」キャラクター紹介

アイドルになるのが夢の「えびてんのしっぽ」

さらに「えびてんのしっぽ」に誘われた「えびふらいのしっぽ」「あじふらいのしっぽ」が加わって、「しっぽず」が結成されました☆

アイドルになるためにがんばる「しっぽず」と、それを応援する「すみっコ」たちのキュートなメニューが楽しめるコラボカフェ!

「夢みるしっぽずカフェ」は、2025年5月28日(水)から6月29日(日)までの期間限定で、横浜「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」にて開催されます。

©2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「すみっコぐらし」のコラボカフェ!カフェ ファンベース「夢みるしっぽずカフェ」 appeared first on Dtimes.