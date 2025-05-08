明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１７：４０ 英・ベイリーＢＯＥ（英中央銀行）総裁が発言

※日・閣議

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：明治ＨＤ<2269>，日本ハム<2282>，マクドナルド<2702>，マツキヨココ<3088>，東急不ＨＤ<3289>，旭化成<3407>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＪＸ金属<5016>，日本製鉄<5401>，住友鉱<5713>，しずおかＦＧ<5831>，リクルート<6098>，クボタ<6326>，ブラザー<6448>，ミネベアミツミ<6479>，パナＨＤ<6752>，ヒロセ電<6806>，三菱重<7011>，川重<7012>，住信ＳＢＩ銀<7163>，スクリン<7735>，ユニチャーム<8113>，八十二<8359>，ＳＢＩ<8473>，三井不<8801>，東建物<8804>，京成<9009>，ＪＲ九州<9142>，ＳＧＨＤ<9143>，ＮＴＴ<9432>ほか



出所：MINKABU PRESS