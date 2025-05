2022年に関西限定で登場し、累計販売数240万個を超えた『『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』が東京初上陸!

先行販売されるJR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店にて購入された方には、オリジナルステッカーがプレゼントされます☆

東京ばな奈ワールド『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』

価格:4個入 842円(税込)、8個入 1,512円(税込)

※表示の価格は参考小売価格です

販売スケジュール:

先行販売:2025年5月15日(木)〜5月21日(水)先行販売店舗:JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店催事場通常販売:2025年5月22日(木)〜7月末ごろまで通常販売店舗:東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)、東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店※東京駅、品川駅、羽田空港、成田空港などの一部店舗や催事でも取り扱いを予定。最新情報は公式サイトを確認ください

関西限定のため東京で手に入らない「東京ばな奈」でしたが、満を持して今回『東京ばな奈 ミニオン』が2ヶ月間の期間限定で東京に初上陸します!

1人で満喫するのにぴったりの4個入と、みんなで楽しくシェアできる8個入がラインナップ。

キュートなパッケージにも注目です☆

バナナが大好きなミニオンのための、“濃厚バナナカスタード味”

ついつい歌も歌ってしまうほどバナナが大好きな「ミニオン」たち。

『東京ばな奈 ミニオン』は、バナナカスタードの中のバナナを20%アップしています!

とろりと濃厚で、「ミニオン」たちのように「バナーナ!」とごきげんになる味わいです☆

いつも以上に濃厚なバナナの味わいが堪能できます。

表情豊かな「ミニオン」デザインは、全5種類

ふわふわのスポンジケーキに描かれた「ミニオン」デザインは全部で5種類。

「ボブ」「スチュアート」「ケビン」「カール」「オットー」です。

表情豊かな「ミニオン」たちが大集合しています!

どのデザインが入っているかは開けるまでのお楽しみです。

※1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合があります

初登場:スマートフォンのオリジナル壁紙を期間限定プレゼント

ダウンロード期間:2025年5月8日(木)〜5月21日(水)

『東京ばな奈 ミニオン』のパッケージとお揃いの、スマートフォンオリジナル壁紙も初登場!

「ボブ」模様の『東京ばな奈 ミニオン』をワクワク嬉しそうに見つめている「ボブ」デザインです。

※期間限定で公式HPにてダウンロードできます

JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店催事場限定「オリジナルステッカープレゼント」

対象店舗:JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店催事場

先行販売会場にもなっている「JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店催事場」限定のプレゼント企画。

『東京ばな奈 ミニオン』を購入すると、「ボブ」のキュートなオリジナルステッカーがもらえます☆

※JR東京駅構内 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店催事場のレジで会計をされた方が対象です

※1会計につき1枚のお渡し

※無くなり次第終了

濃厚でおいしい、キュートな「ミニオン」の「東京ばな奈」が東京で買えるチャンス!

『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」 濃厚バナナカスタード味』は、2025年5月15日から「JR東京駅 HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店催事場」で先行販売、5月22日から「東京ばな奈s(東京駅一番街内)」「東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店」などで順次販売開始です。

