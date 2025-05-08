万博オーストラリア館、オージー・ビーフ＆ラムの無料イベント ステーキや大阪ラム串カツなど【概要】
大阪・関西万博のオーストラリアパビリオンで、オージー・ビーフ＆ラムを無料で楽しめるイベントが実施される。
【写真】万博「オーストラリア館」料理実演の公式アンバサダーたち
ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）は、2025年5月から9月までの期間、オーストラリアパビリオン一般来場者の方を対象にオージー・ビーフおよびオージー・ラムの無料試食イベントを開催。公式アンバサダーによる料理デモンストレーションとともに、サステナブルな赤身肉の魅力をアピールする。
公式アンバサダーによるクッキングステーションが料理を実演し、試食メニューは月替わりで変更。大阪ならではのメニューも提案する。
■試食＆料理デモスケジュール（各日、11:30〜と17:30〜の2回実施予定）
・5月8日（木）・9日（金）担当：Aussie Beef Mate 加藤宏樹（Hulk）
オージー・ビーフステーキとトロピカルサルサ
・6月3日（火）・4日（水）担当：Lambassador 高橋宏樹
大阪ラム串カツ
・7月27日（日）・28日（月）担当：Aussie Beef Mate 今井真実
オージー・ビーフステーキ
濃厚HAKKO梅ソース
・7月29日（火）・30日（水）担当：Lambassador 石井秀代
ラムしゃぶ
・8月20日（水）・21日（木） 担当：Aussie Beef Mate 田中翔
おうちでステーキを焼こう！
・9月10日（水）・11日（木）担当：Lambassador 東浩司
大阪風ラム焼きそば
※開催時間・内容は変更となる場合あり
【写真】万博「オーストラリア館」料理実演の公式アンバサダーたち
ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア（MLA）は、2025年5月から9月までの期間、オーストラリアパビリオン一般来場者の方を対象にオージー・ビーフおよびオージー・ラムの無料試食イベントを開催。公式アンバサダーによる料理デモンストレーションとともに、サステナブルな赤身肉の魅力をアピールする。
■試食＆料理デモスケジュール（各日、11:30〜と17:30〜の2回実施予定）
・5月8日（木）・9日（金）担当：Aussie Beef Mate 加藤宏樹（Hulk）
オージー・ビーフステーキとトロピカルサルサ
・6月3日（火）・4日（水）担当：Lambassador 高橋宏樹
大阪ラム串カツ
・7月27日（日）・28日（月）担当：Aussie Beef Mate 今井真実
オージー・ビーフステーキ
濃厚HAKKO梅ソース
・7月29日（火）・30日（水）担当：Lambassador 石井秀代
ラムしゃぶ
・8月20日（水）・21日（木） 担当：Aussie Beef Mate 田中翔
おうちでステーキを焼こう！
・9月10日（水）・11日（木）担当：Lambassador 東浩司
大阪風ラム焼きそば
※開催時間・内容は変更となる場合あり