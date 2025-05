睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』に登場する「料理」のレシピ4種が、現実で楽しめる“睡眠サポートレシピ”として、AI食事管理アプリ「あすけん」にて公開中だ。

【公式】『Pokémon Sleep』×『あすけん』×『筑波大学』による「食事管理と睡眠の関係性」に関する調査結果のご紹介:

公開されたレシピは、「ぜったいねむりバターカレー」、「じゅうなんコーンシチュー」、「はなふぶきミモザサラダ」、「りんごさんヨーグルトサラダ」の4種類。

「バターカレー」は睡眠にうれしい影響があるとされる、炭水化物、たんぱく質、食物繊維がしっかり摂れる本格派カレー。ブラックチョコレートでコクを出し、ミニトマトとトマト缶で、ナトリウム(食塩)を排出してくれるカリウムも摂取できる一品となっている。

「コーンシチュー」は脂質を抑えつつ、しっかりたんぱく質が摂れるクリーミーなシチュー。鶏ささみを使用し、つぶつぶコーン、にんじん、ブロッコリーなどの野菜類から、1/2日分以上(1食あたり13.2g)の食物繊維も摂取できる。

「ミモザサラダ」はいろいろな野菜が入った色鮮やかな一品。じゃがいもやサラダ豆、いろいろな野菜が入っていて、1日の「食物繊維」目標摂取量の1/3以上(1食あたり8.1g)が摂取でき、たまごとハムでたんぱく質もしっかり摂れる。

「ヨーグルトサラダ」は、睡眠ホルモンの「メラトニン」を作るために必要なたんぱく質を、ゆで卵、ハムのほか、ドレッシングに使うヨーグルトから摂取できる一皿。さわやかなシャキシャキのりんごの味も楽しめる。

これらのレシピは『Pokémon Sleep』「あすけん」「筑波大学」が合同で行った、栄養素と睡眠に関する大規模調査の結果をもとに制作。食事管理のプロフェッショナルである「あすけん」の栄養士が監修し、調査で示唆された「睡眠の質に関わる栄養素」を取り入れることを意識して開発されたという。

なお5月17日、品川ザ・グランドホールにて「あすけん式 おとなの食育展2025〜カラダ整う栄養メソッド〜」と題したイベントが開催。トークセッションには『Pokémon Sleep』プロデューサーの小杉要氏、「あすけん」管理栄養士の道江美貴子氏が登壇し、『Pokémon Sleep』「あすけん」「筑波大学」が共同で実施した大規模調査から見えた食事と睡眠の関係性を紹介する予定となっている。

