これからの予定【経済指標】
【マレーシア】
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想 3.0% 前回 3.0%
【スウェーデン】
政策金利（5月）16:30
予想 2.25% 前回 2.25%
【ノルウェー】
預金金利（5月）17:00
予想 4.5% 前回 4.5%
【英国】
英中銀政策金利（5月）20:00
予想 4.25% 前回 4.5%（英中銀政策金利)
【南アフリカ】
製造業生産高（3月）20:00
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想 N/A 前回 0.31%（前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（前年比)
【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30
予想 -0.5% 前回 1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 5.4% 前回 2.2%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30
予想 N/A 前回 24.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）
予想 N/A 前回 191.6万件（継続受給者数)
卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.4%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更されることがあります。
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想 3.0% 前回 3.0%
【スウェーデン】
政策金利（5月）16:30
予想 2.25% 前回 2.25%
【ノルウェー】
預金金利（5月）17:00
予想 4.5% 前回 4.5%
【英国】
英中銀政策金利（5月）20:00
予想 4.25% 前回 4.5%（英中銀政策金利)
【南アフリカ】
製造業生産高（3月）20:00
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想 N/A 前回 0.31%（前月比)
予想 N/A 前回 3.8%（前年比)
【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30
予想 -0.5% 前回 1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 5.4% 前回 2.2%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30
予想 N/A 前回 24.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）
予想 N/A 前回 191.6万件（継続受給者数)
卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.4%（卸売売上高・前月比)
※予定は変更されることがあります。