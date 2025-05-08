【マレーシア】

BNM翌日物政策金利（5月）16:00

予想 3.0% 前回 3.0%



【スウェーデン】

政策金利（5月）16:30

予想 2.25% 前回 2.25%



【ノルウェー】

預金金利（5月）17:00

予想 4.5% 前回 4.5%



【英国】

英中銀政策金利（5月）20:00

予想 4.25% 前回 4.5%（英中銀政策金利)



【南アフリカ】

製造業生産高（3月）20:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)



【メキシコ】

消費者物価指数（CPI）（4月）21:00

予想 N/A 前回 0.31%（前月比)

予想 N/A 前回 3.8%（前年比)



【米国】

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30

予想 -0.5% 前回 1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 5.4% 前回 2.2%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30

予想 N/A 前回 24.1万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）

予想 N/A 前回 191.6万件（継続受給者数)



卸売在庫（確報値）（3月）23:00

予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 2.4%（卸売売上高・前月比)



※予定は変更されることがあります。

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