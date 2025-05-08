【マレーシア】
BNM翌日物政策金利（5月）16:00
予想　3.0%　前回　3.0%

【スウェーデン】
政策金利（5月）16:30
予想　2.25%　前回　2.25%

【ノルウェー】
預金金利（5月）17:00
予想　4.5%　前回　4.5%

【英国】
英中銀政策金利（5月）20:00
予想　4.25%　前回　4.5%（英中銀政策金利)

【南アフリカ】
製造業生産高（3月）20:00
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（4月）21:00
予想　N/A　前回　0.31%（前月比)
予想　N/A　前回　3.8%（前年比)

【米国】
非農業部門労働生産性指数（速報値）（2025年 第1四半期）21:30
予想　-0.5%　前回　1.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　5.4%　前回　2.2%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（04/27 - 05/03）21:30
予想　N/A　前回　24.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（04/20 - 04/26）
予想　N/A　前回　191.6万件（継続受給者数)

卸売在庫（確報値）（3月）23:00
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　2.4%（卸売売上高・前月比)

※予定は変更されることがあります。