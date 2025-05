芸者・侍・忍者といった海外でも人気の高いキャラクターを取り入れた演出も！ソルドジャパン「雅と革新ー大衆伝統の極み　今ここに蘇る！ー」

ソルドジャパンは、大阪の大衆文化を愛でるプロジェクトとして、EXPO 2025 大阪・関西万博にてステージイベント「雅と革新ー大衆伝統の極み 今ここに蘇る!ー」を、2025年5月15日(木)に開催します。

ソルドジャパン「雅と革新ー大衆伝統の極み 今ここに蘇る!ー」

開催日時: 2025年5月15日(木)16:00〜18:30(開場 15:15)

会場 : 大阪・関西万博 エンパワーリングゾーン

出演 : ・座長 大川良太郎

・清士郎&かぐら

・ULTRA DANCE MARKET

・Geisha Theater

かつて、戦前の道頓堀は多くの芝居小屋が立ち並び、演劇の一大中心地としてにぎわいを見せていました。

その文化は今なお息づいており、現在の大阪には23の芝居小屋が存在し、大衆演劇の舞台として日本の伝統芸能を継承し続けています。

ステージでは、着物を纏った華麗な舞に加え、芸者・侍・忍者といった海外でも人気の高いキャラクターを取り入れた演出が行われており、言葉の壁を越えて誰もが楽しめる内容となっています。

さらに、能楽・人形浄瑠璃・歌舞伎といった古典芸能に加え、伝統舞踊や現代音楽に合わせた創作舞踊、扇・剣・面などを使った高度なパフォーマンスも披露され、多彩な演目が観客を魅了します。

三味線や和太鼓による生演奏も加わり、五感で楽しめる迫力ある舞台が繰り広げられます。

大阪は江戸時代より、人形浄瑠璃や上方お笑いをはじめとする庶民芸能が発展してきた地です。

2025年に開催される大阪・関西万博を機に、この貴重な文化遺産である大衆演劇の魅力を国内外へ発信し、次世代へと受け継いでいきます。

座長 大川良太郎(大衆演劇界のスーパースター)

清士郎&かぐら(大衆演劇界の新星)

ULTRA DANCE MARKET(京都大阪で活躍するダンス団体)

Geisha Theater(大阪の大衆文化を愛でるプロジェクト)

