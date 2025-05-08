WNBAÄ©Àï¤Î»³ËÜ¡¢½¼¼Â¤ÎÆü¡¹¡¡25ºÐ¤Î¥¬¡¼¥É¡Ö¶Ã¤¡¢³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¡Ú¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÊÆ¥Æ¥¥µ¥¹½£¡Ë¶¦Æ±¡ÛÊÆ½÷»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëWNBA¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¤Î»³ËÜËã°á¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ÆüËÜÀª5¿ÍÌÜ¤ÎºÇ¹âÊö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹25ºÐ¤Î¥¬¡¼¥É¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¤¿¡£ÆüËÜ¤È¤Ï´Ä¶¤äÊ¸²½¤¬Á´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¶Ã¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¡¦ºù²Ö³Ø±à¹â»þÂå¤«¤éËÜ¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø´õË¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÏÎ¸¤ÎËö¤ËW¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ø²ÃÆþ¡£22Ç¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÇÏ±»¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤È¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¹çÆ±Îý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÃÃÏ£¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥º¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÁ´ÂÎ1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÊÎáÅã¥Ù¥Ã¥«¡¼¥º¤é¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿2Æü¤Î¥¨¡¼¥¹¥ºÀï¤ÏÌó6Ê¬¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¼éÈ÷¤ÎÏÓ¤ÎÄ¹¤µ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Þ¤À´·¤ì¤º¡¢»°¤Ä¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÈÈ¤·¤¿¤¬¡¢Í£°ìÊü¤Ã¤¿3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£