次世代アーティストの発掘・育成を目的！ノエビア「第1回 国際ソリストコンクール ピアノ部門」協賛

ノエビアは、世界に羽ばたく次世代アーティストの発掘・育成を目的とし、小学生から大人まで幅広い世代を対象に、J:COM浦安音楽ホールで開催される「第1回 国際ソリストコンクール ピアノ部門※」に協賛します。

ノエビアは、世界に羽ばたく次世代アーティストの発掘・育成を目的とし、小学生から大人まで幅広い世代を対象に、J:COM浦安音楽ホールで開催される「第1回 国際ソリストコンクール ピアノ部門※」に協賛。

同社は、美と健康を創造する企業として、輝く人を応援しています。

演奏技術と表現力で美しい音色を奏で、人々の心に感動を与えるクラシック音楽。

その魅力が最大限に発揮される演奏の場を提供し、若き才能を発掘・育成したいという本コンクールの想いに共感し、協賛させていただくこととなりました。

今後も、文化芸術活動への支援を通じて、同社ブランド価値のさらなる向上に取り組むとのことです。

※ソリスト:主に独奏者を意味し、本コンクールではピアノ独奏者のこと

第1回 国際ソリストコンクール

■コンクールの概要

エントリー方法や審査等に関する詳細は公式サイト https://www.piano-solicon.com/ をご参照ください。

審査ステージ :予選エントリー動画提出期間

審査方法* :動画審査

日程 :2025年6月1日(日)〜6月30日(月)

審査ステージ :セミファイナル

審査方法* :会場収録審査または動画審査

日程 :2025年8月4日(月)、13日(水)、25日(月)

審査ステージ :ファイナル

審査方法* :会場審査

日程 :2025年9月21日(日)〜10月5日(日)

※部門により開催日は異なります。

*国内外の音楽家及び現役音楽大学教員による審査

名称: 第1回 国際ソリストコンクール ピアノ部門

会場: J:COM浦安音楽ホール コンサートホール(千葉県浦安市)

部門: 小学生部門、中学生部門、高校生部門、ソリスト部門、一般部門

主催: 一般社団法人国際ソリスト協会

協賛: 株式会社ノエビア

後援: 浦安市

協力: あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

