クリスピー・クリーム・ドーナツにてサマーシーズン限定で販売されている、ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年人気を博している定番ドリンク「ジェリー in ソーダ」が2025年も登場!

チュルンとした食感のジェリーを加えたこれからの季節にぴったりな夏ドリンク「ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード」と「ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード」が発売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ「ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード/ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード」

価格:テイクアウト 615円(税込)/イートイン 627円(税込)

販売期間:2025年5月14日(水)〜9月上旬予定

販売店舗:全国のクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗 ※一部店舗及び、催事、クリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店を除く

ジェリー×フルーツソーダの組み合わせで毎年人気を集めている、サマーシーズン限定のクリスピー・クリーム・ドーナツ定番ドリンク「ジェリー in ソーダ」

2025年はクリーム・ドーナツで販売されている人気ドリンクのひとつ「レモネード」をベースにした2種が登場します。

レモネードベースのソーダにピーチやライチの果汁入りシロップを加え、食感と風味のアクセントに白桃のジェリーをプラス。

レモネードの爽やかな酸味とフルーツのやさしい甘さが混ざり合う、これからの季節にぴったりなジューシーな“夏ドリンク”です☆

ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード

「ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード」は、カクテル「チャイナブルー」に見立てた、夏らしい爽やかなブルーのソーダドリンク。

レモン果汁に果肉、果皮も加えたクリスピー・クリーム・ドーナツオリジナルのレモネードソーダをベースに、みずみずしい甘さのライチシロップと口の中でチュルンと弾ける白桃ジェリーが加えられています。

仕上げにブルーキュラソーシロップを加えて爽やかなブルーに。

レモネードの甘酸っぱさとライチや白桃の甘く優しい香りがマッチした、見た目も涼し気なドリンクです。

ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード

3種の桃の豊かな味わいを楽しむことができる“桃づくし”な「ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード」

レモネードソーダをベースに、ゴールデンクイーンピーチ・白桃・スタークレッドゴールドピーチの3種類の桃の果汁入りシロップを加え、さらにチュルンとした食感の白桃ジェリーをプラス。

甘くてジューシーな桃の味わいを存分に楽しむことができる、爽やかなレモネードソーダです。

これからやってくる暑い夏と共に楽しめる、ジェリーがおいしく弾ける爽やかなソーダドリンク。

クリスピー・クリーム・ドーナツにて2025年5月14日より販売される「ピーチジェリー in ソーダ ライチ レモネード」と「ピーチジェリー in ソーダ トリプル ピーチ レモネード」の紹介でした☆

