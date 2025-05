maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT... シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章』が、U‐NEXTで5月30日より配信スタートすることが決まった。本国同時・独占配信となり、吹替版も決定した。SATCの愛称で世界的人気を博したHBOドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編として、2021年よりスタートした人気シリーズのシーズン3。全12話となるシーズン3では、新生活を始めたキャリーが浮き沈みに直面しながら50代の人生を切り開いていく姿や、シャーロットの母親・妻・友人としてのバランスの葛藤、ミランダの新たなキャリアへのスタート、そしてアンソニーの恋の行方やシーマやリサらの、仕事や恋に奮闘する姿が描かれる。

吹替版は、SATCと前シーズンより続投するキャリー・ミランダ・シャーロットを務める永島由子、渡辺美佐、松谷彼哉らにくわえ、沢城みゆき、三石琴乃、内田彩ら豪華キャストが集結する。吹替版の詳細な配信日は後日発表。■『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』(全12話)5月30日(金)午前10時〜第1話配信開始(以降、毎週金曜に週次配信)キャスト(吹替キャスト)キャリー・ブラッドショー役:サラ・ジェシカ・パーカー(CV:永島由子)ミランダ・ボッブス役:シンシア・ニクソン(CV:渡辺美佐)シャーロット・ヨーク役:クリスティン・デイヴィス(CV:松谷彼哉)シーマ・パテル役:サリタ・チョウドリー(CV:三石琴乃)リサ・トッド・ウェクスリー役:ニコール・アリ・パーカー(CV:沢城みゆき)リリー・ゴールデンブラット役:キャシー・アン(CV:内田彩)メカッド・ブルックス、ジョナサン・ケイク、マリオ・カントーネ、ニール・カニンガム、デヴィッド・エイゲンバーグ、エヴァン・ハンドラー、クリストファー・ジャクソン、ローガン・マーシャル=グリーン、セバスティアーノ・ピガッツィ、アレクサ・スウィントン、ドリー・ウェルズ、ジョン・コーベット(C)2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.