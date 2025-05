Samsungが現地時間の2025年5月13日に「Galaxy S25 Edge」の発表イベントを開催するとアナウンスしました。Galaxy S25 Edge officially launching May 12, reservations openhttps://9to5google.com/2025/05/07/samsung-galaxy-s25-edge-launch-date/

Samsung's Super Thin 'Galaxy S25 Edge' Will Debut Next Week, Beating iPhone 17 Air - MacRumorsSamsung Teases May 12 Event for Super-Slim Galaxy S25 Edge: How to Watch | PCMaghttps://www.pcmag.com/news/samsung-galaxy-s25-edge-event-may-12-how-to-watch2025年5月8日、Samsungは公式YouTubeチャンネルのひとつで「現地時間の2025年5月13日にGalaxy S25 Edgeを発表する」とアナウンスしました。[Invitation] Beyond Slim: Discover Unprecedented Innovation With Galaxy S25 Edge - YouTubeSamsungは2025年初頭、Galaxy S25シリーズの他のモデルの発売に続いて、Galaxy S25 Edgeのティザー映像を初めて公開しました。その後、2025年3月に開催されたMWC 2025でGalaxy S25 Edgeが一部情報が解禁されましたが、リーク情報以外ではまだGalaxy S25 Edgeの全貌は明らかにされていません。Galaxy S25 Edgeの発表イベントはアメリカ東部標準時で2025年5月13日20時(日本時間で5月13日10時)に開催予定で、イベントはYouTubeでライブ配信されます。SamsungはGalaxy S25 Edgeについて、「これは単なるスリムなスマートフォンではありません。あらゆる曲線、輪郭、そしてコンポーネントは、精密なエンジニアリングの革新を反映し、Sシリーズの名にふさわしいプレミアムな体験を生み出しています。Galaxy S25 Edgeは、スマートフォンで実現できることの新たな基準を確立するだけでなく、モバイル業界の新たな成長時代を切り開きます」と宣伝していますリーク情報によると、Galaxy S25 Edgeの薄さは5.85mmで、背面パネルにはGorilla Glass Victus 2が採用されているとのこと。ディスプレイガラスはGalaxy S25 Ultraで採用されているGorilla Armor 2ではなく、Gorilla Glass Ceramic 2が使用されており、ディスプレイサイズはGalaxy S25+と同じ6.7インチ、解像度は「1440p(QHD・WQHD・QHD+)」とのことです。カラーバリエーションはチタニウムシルバー、チタニウムアイシーブルー、チタニウムジェットブラックの3色展開。SoCはSnapdragon 8 Elite、メモリ(RAM)は12GB、ストレージは256GBあるいは512GBです。バッテリー容量は3900mAhと、Galaxy S25+よりも1000mAhも少ないですが、その代わり重量はわずか163gとされています。カメラは200メガピクセルのメインカメラと12メガピクセルの超広角カメラによるデュアルカメラで、インカメラは12メガピクセルとのことです。なお、Samsungとスマートフォン市場でしのぎを削るAppleも、2025年に超極薄モデルの「iPhone 17 Air」をリリースするとウワサされており、その薄さは5.65mmになるとリークされています。iPhone 17シリーズのダミーモデルがリークされ各モデルのサイズ感が明らかに、Pro系はカメラ部分の出っ張りが大型化しAirは薄型で単眼カメラ - GIGAZINE