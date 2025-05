B'zの松本孝弘監修ギターイクイップメント・ブランド“Indigo Note”より、第二弾プロダクト“CHORUS”が5月15日にリリースされることが発表となった。日本の伝統色である藍色の“Indigo”と音符を表す“Note”からインスピレーションを得て誕生した同ブランドは、長きにわたり松本孝弘のレコーディングやステージでのサウンドメイクを支えてきたチームによって開発・製造されるプロダクトを国内外問わず多くのギタリストへ届けていくことをコンセプトに2023年12月に始動した。

■DVD & Blu-ray『TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-』



2025年5月28日(月)発売【DVD(2枚組)】BMBS-5003〜5004 7,700円(税込) / 7,000円(税抜)【Blu-ray(2枚組)】BMXS-5003〜5004 7,700円(税込) / 7,000円(税抜)※収録内容:DVD/Blu-ray 共通※封入特典:TMGオリジナルステッカーセット▼本編DISC:ツアーファイナル at 東京ガーデンシアター(110分)01. THE STORY OF LOVE02. ENDLESS SKY03. THE GREAT DIVIDE04. DARK ISLAND WOMAN05. JUPITER AND MARS06. FAITHFUL NOW07. Everything Passes Away08. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜09. Waltz in Blue10. TO BE WITH YOU11. COLOR IN THE WORLD12. MY LIFE13. CRASH DOWN LOVE14. KINGS FOR A DAY15. NEVER GOOD-BYE16. DA DA DANCE17. ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)18. (You Can Still) Rock In America19. GUITAR HERO▼特典DISC:TMG 2024 DOCUMENTARY(50分)再集結したTMGのレコーディング風景や熱気に包まれるZepp公演のライブ映像4曲を含む、ツアー最終日までを追ったドキュメンタリー・THE STORY OF LOVE・Everything Passes Away・CRASH DOWN LOVE・KINGS FOR A DAY