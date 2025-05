AI開発企業のMistral AIがAIモデル「Mistral Medium 3」を2025年5月7日(水)にリリースしました。Mistral Medium 3は GPT-4o やLlama 4 Maverickを超える性能を有しており、価格も低く抑えられています。Medium is the new large. | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/mistral-medium-3

Introducing Le Chat Enterprise | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/le-chat-enterpriseMistral Medium 3は性能の高さとコストの低さを両立したAIモデルで、Claude 3.7 Sonnetの90%の性能を発揮しつつ、100万トークン当たり入力0.4ドル(約57円)、出力2ドル(約287円)という低コストを実現しています。「Mistral Medium 3」「Llama 4 Maverick」「GPT-4o」「Claude 3.7 Sonnet」「Command-A」「DeepSeek 3.1」のベンチマーク結果を並べた表が以下。Mistral Medium 3は多くのテストでLlama 4 MaverickやGPT-4oを上回るスコアを記録しています。Mistral Medium 3はコーディングやマルチモーダル理解の分野で高い性能を発揮します。Mistral Medium 3と各種AIモデルのコーディング性能を人間に評価させた結果をまとめたグラフが以下。オレンジ色のバーが「Mistral Medium 3の方が優れている」と回答した人の割合で、赤色のバーが「他のモデルの方が優れいてる」と回答した人の割合を示しています。Mistral Medium 3はGPT-4oと同等の評価を獲得し、Llama 4 Maverickとの対戦では81.82%の人が「Mistral Medium 3の方が優れている」と回答しました。以下のグラフはMistral Medium 3とLlama 4 Maverickの性能を人間に評価させた結果をまとめたものです。「コーディング」「マルチモーダル」「英語」「フランス語」「スペイン語」「ドイツ語」「アラビア語」のすべてでMistral Medium 3が勝利しました。Mistral AIはMistral Medium 3を搭載した企業向けチャットAI「Le Chat Enterprise」もリリースしています。Le Chat Enterpriseは「Gmail」「Google ドライブ」「Google カレンダー」「Sharepoint」「OneDrive」といった外部アプリに保存した企業情報を読み取って回答の生成に利用できるほか、日常的なタスクを自動化するカスタムAIエージェントを作成することもできます。Le Chat Enterpriseの特徴は以下の動画にまとまっています。Introducing Le Chat Enterprise - YouTubeなお、Mistral Medium 3のAPIは La PlateformeとAmazon SageMakerですでに利用可能になっています。Mistral AIは「我々は2025年3月にMistral Small 3.1をリリースし、Mistral Medium 3を本日リリースしました。私たちが『Large』なモデルの開発に取り組んでいることはもうお分かりでしょう。MediumサイズのモデルですらLlama 4 Maverickなどのフラッグシップ級オープンソースモデルをはるかに超える性能を実現しています。今後の公開に興奮しています」と述べ、高性能な重量級モデルの開発に取り組んでいることを明かしています。