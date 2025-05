大人気ゲーム『マインクラフト』の映画『マインクラフト ザ・ムービー』が、マクドナルドのハッピーセットとコラボレーション。

作中に登場するブロックやフィギュアのおもちゃ全8種が、ハッピーセットに登場します☆

マクドナルド ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』

販売期間:2025年5月16日(金)〜約3週間(予定)

・第1弾 2025年5月16日(金)〜5月22日(木) 全4種類

・第2弾 2025年5月23日(金)〜5月29日(木) 全4種類

・第3弾 2025年5月30日(金)〜(第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ)

種類:全8種

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※在庫の状況に応じて過去販売したおもちゃ等が登場する場合があります

※どのおもちゃがもらえるかはお楽しみです

世界の累計販売本数が3億本を突破している、大人気ゲーム『マインクラフト』の映画『マインクラフト ザ・ムービー』とマクドナルドがコラボレーション。

3Dブロックを集めながら、自分の好きなようにものづくりや冒険を楽しむゲームの世界観をモチーフにした、ブロックやフィギュアのおもちゃがハッピーセットに初登場します!

ラインナップは、立方体ブロックを広げて組み合わせるおもちゃ6種と、仕掛けがついた人気キャラクターのフィギュア型おもちゃ2種の全8種。

それぞれの四角いパーツを自由に繋げ、付属のシールを貼り、自分が思い浮かべた世界を創造できるおもちゃです。

立体から平面へ・平面から立体へと手を動かしてブロックを組み立てれば、図形と空間の認識を高め、部分と全体の関係を考える論理性が育まれます☆

また、映画に登場するキャラクター「スティーブ」や「ギャレット」、ゲームに登場する人気キャラクター「クリーパー」や「ハチ」のミニフィギュアもおもちゃに登場。

フィギュアたちを動かして冒険物語を想像し、集めたブロックで好きな形を作って遊べます。

さらに、おもちゃの箱にあるQRコードをスマートフォンで読み込むと遊べる、ハッピーセットオリジナル「マインクラフト」のデジタルゲームも用意。

時間内に素材を集めて、アイテムを完成させるゲームを楽しめます!

ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』第1弾

期間:2025年5月16日(金)〜5月22日(木)

2025年5月16日から登場する、ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』のおもちゃ第1弾は、フィギュア1種とブロック3種が登場します☆

ブロックのおもちゃは「マインクラフト」ロゴが書いてあるパーツを外すとブロックが展開。

付属のシールを自由に貼ってデコレーションし、自分だけのマインクラフトの世界を作って遊べます。

また、複数のブロックを集めれば繋げて遊ぶこともでき、世界が広がるおもちゃです!

クリーパー

人気キャラクター「クリーパー」のフィギュア。

頭が動くようになっており、土台部分は他のブロックと接続できます☆

ピンクのウールブロックとピンク羊

立体の石のブロックを開くと、ピンク羊が現れるおもちゃ。

ピンクのパーツと羊で、かわいらしい世界観が広がりそうです。

石ブロックとギャレット

グレーの石ブロックを開くと、映画に登場するキャラクター「ギャレット」が登場。

映画のシーンを再現したり、自分だけの冒険物語を作ったりして遊べます!

草ブロックとラマ

グリーンのブロックの中には、ラマの姿が。

自然豊かな風景を作れそうなブロックです☆

ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』第2弾

期間:2025年5月23日(金)〜5月29日(木)

2025年5月23日からは、新しく4つのおもちゃが登場。

第1弾のおもちゃと組み合わせて遊ぶこともでき、さらに「マインクラフト」の世界観が広がります☆

レッドストーンブロッックとクリーパー

赤いブロックの中からは、人気キャラクター「クリーパー」が出現!

赤いブロックが加わることで、表現の幅が広がりそうです。

ハチ

ハッピーセットのおもちゃ第2弾には、人気キャラクター「ハチ」のフィギュアが登場。

背中を押すと羽が動き、土台部分がブロックと接続できる仕掛けです☆

ダイヤモンドブロックとスティーブ

ブルーのブロックを開くと、中から「スティーブ」が現れるおもちゃ。

第1弾のブロックやフィギュアと組み合わせられるのも嬉しいポイントです。

金ブロックとドーン

金のブロックを開くと登場するのは、映画に出てくるキャラクター「ドーン」

「マインクラフト ザ・ムービー」の世界を再現することもできます☆

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」のオリジナルゲーム

プレイ期間:2025年5月16日(金) 5:00〜2025年12月31日(水) 16:00

遊び方:

1. スマートフォンでハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」の外箱のQR コードを読み込む

2. マインクラフトの世界でスティーブ、ギャレット、ドーン、の3人から与えられるミッションに挑戦する

※おもちゃの箱にあるQR コードとおもちゃを使ってゲームを起動させます

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行ってから利用ください

ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』だけの、オリジナルゲームも用意。

おもちゃの外箱にあるQR コードをスマートフォンで読み込むと、「スティーブ」「ギャレット」「ドーン」の3人から与えられたミッションに挑戦するゲームで遊べます!

ミッションをクリアするため、時間内に素材をたくさん集めて組み立てます。

「フライド・ラッパ」「鎧金のスマイルのよろい」「マクドナルドブーツ」など、オリジナルアイテムの完成を目指すゲームです。

大人気ゲーム『マインクラフト』の映画『マインクラフト ザ・ムービー』とコラボした、組み立てて遊べるおもちゃが登場。

マクドナルドのハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』は、2025年5月16日より販売開始です☆

