【ハッピーセット「 マインクラフト ザ・ムービー」】 5月16日~ 販売予定 価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」を5月16日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

世界の累計販売本数が3億本を突破しているゲーム「マインクラフト」の映画「マインクラフト/ザ・ムービー」とハッピーセットがコラボレーションし、ブロックやフィギュアのおもちゃになって初登場。

3Dブロックを集めながら、自分の好きなようにものづくりや冒険が楽しめるゲームの世界観をモチーフにしており、立方体のブロックを広げ組み合わせて遊ぶおもちゃ6種と、人気キャラクターのフィギュア型の仕掛けつきおもちゃ2種の全8種がラインナップする。それぞれの四角いパーツを自由に繋げ、付属のシールを貼って、自分が思い浮かべた世界を創造することができる。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

さらに、おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むことで、時間内に素材を集めてアイテムを完成させるハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」のオリジナルゲームも遊べる。

ブロックは「マインクラフト」ロゴが書いてあるパーツを外すと、ブロックが開く。付属のシールを自由に貼ってデコレーションし、自分だけのマインクラフトの世界を作ることができる。また、複数集めると他のおもちゃと繋げて遊べる。

画像はイメージです

第1弾:5月16日(金)~5月22日(木)

クリーパー

人気キャラクター、クリーパーのフィギュアのおもちゃ。頭が動き、土台部分は他のブロックと接続できる。

石ブロックとギャレット

立体の石のブロックを開くと、映画に登場するキャラクター、ギャレットが現われる。

ピンクのウールブロックとピンク羊

立体の石のブロックを開くと、ピンク羊が現われる。

草ブロックとラマ

立体の石のブロックを開くと、ラマが現われる。

第2弾:5月23日(金)~5月29日(木)

レッドストーンブロックとクリーパー

立体の石のブロックを開くと、クリーパーが現われる。

ダイヤモンドブロックとスティーブ

立体の石のブロックを開くと、スティーブが現われる。

ハチ

人気キャラクター、ハチのフィギュアのおもちゃ。背中を押すと羽が動く。土台部分は他のブロックと接続できる。

金ブロックとドーン

立体の石のブロックを開くと、映画に登場するキャラクター、ドーンが現われる。

第3弾:5月30日(金)~

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

□マクドナルド公式ホームページ

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」の外箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、オリジナルゲームで遊べる。

【遊び方】

(1) スマートフォンでハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」の外箱のQRコードを読み込む。

(2) マインクラフトの世界でスティーブ、ギャレット、ドーン、の3人からミッションが与えられる。時間内に素材をたくさん集めて組み立て、「フライド・ラッパ」・「鎧金のスマイルのよろい」・「マクドナルドブーツ」などのオリジナルアイテムを完成させるゲーム。

【ゲームプレイ可能期間】

5月16日(金) 5時~12月31日(水)16時

【対象商品】

ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」のおもちゃ

※おもちゃの箱にあるQRコードとおもちゃを使ってゲームを起動させます。

※マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。アカウントをお持ちでない方は無料会員登録を行なってからご利用ください。

発達のためのテーマについて

【日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長 沢井佳子氏のコメント】

「創造力は『四角形の世界』を生きる力」

立方体のブロックで、建物や生き物を組み立てて、想い浮かべた世界を自由に作れるゲーム、「マインクラフト」。その世界に人間が飛び込んだら、どんな冒険になるのかを「マインクラフト ザ・ムービー」は見せてくれます。四角形を組み立てれば立方体になり、立方体で建物も生き物も組み上げてゆく「創造力」があれば、危機一発の場面も造り変えてサバイバルできるのです。「空間の認識」を使って手を動かし、ブロックを二次元や三次元の形に造る遊びは、「まわりの環境を、自分で変えてゆく意欲と創造性」を伸ばしてくれるでしょう。

立体から平面へ、平面から立体へと、手を動かしてブロックを組み立てれば、図形と空間の認識を高め、部分と全体の関係を考える論理性を育むことができます。また、映画に登場するキャラクターのスティーブやギャレット、ゲームの人気キャラクターのクリーパーやハチのミニフィギュアを動かして冒険物語を想像し、集めたブロックで好きな形を作る遊びが楽しめます。

□「マクドナルドのおもちゃ開発の考え方」のページ

(C) 2025 Warner Bros. Ent. and Legendary. All Rights Reserved

※画像はイメージです。

※各おもちゃは、数量に限りがございますので、なくなり次第終了いたします。

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです。

※転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。