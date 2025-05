maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT ... シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(U-NEXT)が、5月30日より本国同時配信されることが決定。吹替版も配信されることが決まった。本作は、SATCの愛称で世界的人気を博したHBOドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』の続編として、2021年よりスタートした人気シリーズ。『セックス・アンド・ザ・シティ』のエグゼクティブプロデューサーを務めたマイケル・パトリック・キングが手がける本シリーズでも、キャリー、ミランダ、シャーロットらの複雑な現実や恋愛、友情が、国内外問わず多くの女性の共感を呼んでいる。

全12話となるシーズン3では、新生活を始めたキャリーが浮き沈みに直面しながら50代の人生を切り開いていく姿や、シャーロットの母親・妻・友人としてのバランスの葛藤、ミランダの新たなキャリアへのスタート、そしてアンソニーの恋の行方や、シーマやリサらが仕事や恋に奮闘する姿を描き出す。U-NEXTでは、5月30日10時から毎週金曜日に本国同時で字幕版を配信 。さらに、SATCと前シーズンより続投するキャリー・ミランダ・シャーロットを務める永島由子、渡辺美佐、松谷彼哉らに加え、沢城みゆき、三石琴乃、内田彩ら豪華キャストが集結する吹替版の配信も予定している 。配信日については後日発表される。また、U-NEXTでは「SATC」シリーズをより綺麗な映像で楽しめるHD配信を順次予定している。maxオリジナルドラマ『AND JUST LIKE THAT ... シーズン3/セックス・アンド・ザ・シティ新章』(全12話)は、U-NEXTにて5月30日10時より毎週金曜配信。