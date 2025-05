【ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」】 第1弾:5月16日~5月22日 第2弾:5月23日~5月29日 第3弾:5月30日~ 価格: 490円~520円(税込)

日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」を5月16日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は490円(税込)より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「トミカ」と「リカちゃん」に続いて、今月は新たなハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」と「ちいかわ」が登場する。今回もいつも通りの2シリーズ同時展開となっており、第1弾は5月16日から5月22日まで、第2弾は5月23日から5月29日まで展開される。それぞれ各弾4種類の合計8種類のおもちゃが用意されている。また5月30日からは第3弾として、全種類が登場する予定だ。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた!」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」は、全世界での累計販売本数が3億本を突破したテレビゲーム「マインクラフト」を題材にした映画「マインクラフト/ザ・ムービー」とのコラボレーションで生まれたおもちゃだ。映画の元ネタである「マインクラフト」のほうは、ブロックを重ねたようなサウンドボックスタイプの世界で、自分だけの建造物などを作ったり、あるいは冒険に出かけていったりすることができるなど、子どもから大人まで幅広く楽しめるような作品になっている。

映画でもその要素がそのまま引き継がれているのだが、今回のハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」では、「マインクラフト」を象徴するようなキャラクターや3Dブロックをおもちゃで再現しており、さらに独自の遊びが盛り込まれている。

単体のおもちゃとしても楽しむということができるのだが、複数のおもちゃを集めることでさらに「マインクラフト」の世界がひろがっていくような作りになっている。もちろん、単純に「マイクラグッズ」としてコレクションするのにも良さそうだ。

なお、同時展開されるハッピーセット「ちいかわ」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧頂きたい。

集めて繋げて自分だけの「マイクラ」の世界を作ろう!

今回のハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」では、第1弾と第2弾合わせて8種類のおもちゃが展開される。

第1弾では、「クリーパー」、「石ブロックとギャレット」、「ピンクのウールブロックとピンク羊」、「草ブロックとラマ」の4種類がおもちゃとして登場する。

それに続く第2弾では、「レッドストーンブロックとクリーパー」、「ダイヤモンドブロックとスティーブ」、「ハチ」、「金ブロックとドーン」がラインナップされている。今回はおもちゃ袋ではなくおもちゃ箱に入れられており、第1弾が青色で第2弾が黄色だ。

こちらが第1弾(5月16日~5月22日)のハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」に登場するおもちゃ。写真左から「クリーパー」、「石ブロックとギャレット」、「ピンクのウールブロックとピンク羊」、「草ブロックとラマ」

こちらが第2弾(5月23日~5月29日)のハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」に登場するおもちゃ。写真左から「レッドストーンブロックとクリーパー」、「ダイヤモンドブロックとスティーブ」、「ハチ」、「金ブロックとドーン」

こちらが今回のおもちゃ箱。青色が第1弾、黄色が第2弾だ

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」には「創造力、図形・空間、理論性」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。今回のおもちゃには、四角いブロックを広げて、ほかのおもちゃと組み合わせることができ、自分が思い浮かべた世界を創造していくことができる。

また、立方体から平面へ、あるいは平面から立方体のおもちゃへと変化させながら遊ぶことで、子どもたちの図形と空間に対する認識を高めてくれる。さらに、そうしたおもちゃの部分と全体の関係を考える理論性も育んでいくことができるのだ。

おもちゃとしては、ブロックの形状のものから「マインクラフト」のマップのように広げていくことができるものと、単体のキャラクターだけのものが用意されている。いずれのおもちゃもほかのおもちゃと組み合わせて遊べるところも特徴となっている。

もうひとつ、おもちゃ箱に記載されているQRコードをスマートフォンで読み取ることで、制限時間内に素材を集めてアイテムを作りあげるハッピーセットオリジナルのデジタルゲームもプレイ可能だ。こちらは、スティーブ、ギャレット、ドーンの3人から与えられたミッションに挑戦するというものだが、2025年12月31日16時までの期間限定となっているので、忘れる前に遊んでみよう。

おもちゃはこのように組み合わせて遊ぶことができる

「クリーパー」と「ハチ」だけは、ブロックではなく単体のキャラクターでラインナップされている

スマホで遊べるデジタルゲームも用意されている

素材を集めてアイテムを作るという、オリジナル「マイクラ」にあった要素が盛り込まれている

スティーブ、ギャレット、ドーンからのミッションに挑戦!

