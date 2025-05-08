東京マルイ、次世代「MP5 SD6」やガスブロ「MP7A1 ブラック」など4点再販！
【東京マルイ再販情報：4月25日分】
東京マルイは4月25日、エアガンを4点再販した。
再販されたのは、次世代電動ガン「MP5 SD6」やガスブローバック マシンガン「MP7A1 ブラック」など。他にもボルトアクションエアーライフル「VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー」にエアーハンドガン「S&W PC356【ハイグレード/ホップアップ】」もラインナップされている。
「MP5 SD6」詳細価格：83,380円 全長：600mm/760mm（ストック伸長時） 銃身長：229mm 重量：3,180g（空マガジン、バッテリー含まず） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS•Li-Poバッテリー［スタンダードタイプ］ 装弾数：72発
「MP7A1 ブラック」詳細価格：36,080円 全長：381mm/586mm（ストック最大伸長時） 銃身長：146mm 重量：2,200g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：40＋1発（1発は本体に装填した場合）
「VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー」詳細価格：27,280円 全長：1,075mm 銃身長：430mm 重量：1,923g（空マガジン含む） 弾丸：6mm BB（0.2～0.28g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発
「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細価格：4,950円 全長：215mm 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発
（C）2021 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.