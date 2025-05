【東京マルイ再販情報:4月25日分】

東京マルイは4月25日、エアガンを4点再販した。

再販されたのは、次世代電動ガン「MP5 SD6」やガスブローバック マシンガン「MP7A1 ブラック」など。他にもボルトアクションエアーライフル「VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー」にエアーハンドガン「S&W PC356【ハイグレード/ホップアップ】」もラインナップされている。

「MP5 SD6」詳細

「MP7A1 ブラック」詳細

「VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー」詳細

「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

価格:83,380円 全長:600mm/760mm(ストック伸長時) 銃身長:229mm 重量:3,180g(空マガジン、バッテリー含まず) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:8.4Vニッケル水素1300mAhミニSバッテリー/MS•Li-Poバッテリー[スタンダードタイプ] 装弾数:72発価格:36,080円 全長:381mm/586mm(ストック最大伸長時) 銃身長:146mm 重量:2,200g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:40+1発(1発は本体に装填した場合)価格:27,280円 全長:1,075mm 銃身長:430mm 重量:1,923g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発価格:4,950円 全長:215mm 弾丸:6mm BB(0.25g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発

