マクドナルドが販売する「ほんのハッピーセット」に、2025年の第3弾として新しい絵本と図鑑が登場。

絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 本物の大きさ図鑑」が登場します☆

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」/ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 本物の大きさ図鑑」

販売期間:2025年5月16日(金)〜約8週間(予定)

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※数量に限りがあり、なくなり次第終了

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わる予定

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

「ほんのハッピーセット」に、2025年の第3弾となる絵本とミニ図鑑が登場。

「つむぱぱ」による絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」と、ミニ図鑑「本物の大きさ図鑑」が選べます!

新しい絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」は、Instagramで人気のクリエイター「つむぱぱ」さんによる作品。

大人気のおもちゃ「トミカ」の世界を、あたたかくやさしいタッチで描く、マクドナルドオリジナルの絵本です。

ミニ図鑑「本物の大きさ図鑑」は、原寸大に近い写真で動物たちの大きさを楽しめる図鑑。

ARマークをスマホで読み込むと、動物が動く姿が見える仕掛けも用意されています☆

絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」

絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」は、SNSで人気のクリエイター「つむぱぱ」さんが、大人気おもちゃ「トミカ」の世界を描いた人気絵本シリーズからの描き下ろし。

クマのぬいぐるみトムくんが活躍するお話を「ほんのハッピーセット」用にオリジナルで描き下ろしています☆

みんなに見つからないよう、こっそりトミカで遊ぶのが大好きなトムくんが、トミカに乗ってお料理に挑戦。

果たして、どんなものができあがるのでしょうか?

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 本物の大きさ図鑑」

「小学館の図鑑NEO」を、ハッピーセット用に作成した新しいミニ図鑑のテーマは「本物の大きさ」

飼育員の立会いのもと、さまざまな動物たちの姿を、原寸に近い写真で紹介します!

自分の手と比べてみたり、動物の顔に接近してみたり、リアルな迫力を備えた図鑑です。

また、スマートフォンで図鑑のARマークを読み取ると、動物が動く姿を楽しめる仕掛けも。

クイズを解きながら、動物について楽しく学べます☆

2025年の「ほんのハッピーセット」第3弾は、「トミカ」の世界を描いたお料理の絵本と、本物の大きさを学ぶミニ図鑑。

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「トミカとトム ひみつのおりょうり」とミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 本物の大きさ図鑑」は、2025年5月16日より販売です!

クルーになって働くハチワレやうさぎたち!マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」 クルーになって働くハチワレやうさぎたち!マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」 続きを見る

クリーパーのフィギュアや映画キャラクターが出現するブロック!マクドナルド ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』 クリーパーのフィギュアや映画キャラクターが出現するブロック!マクドナルド ハッピーセット『マインクラフト ザ・ムービー』 続きを見る

© TSUMUPAPA Inc.

©Shogakukan

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 料理に挑戦する絵本と実物大の動物たちを知るミニ図鑑!マクドナルド「ほんのハッピーセット」 appeared first on Dtimes.