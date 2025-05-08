AirPodsが上位3位を独占！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/5/8
「BCNランキング」2025年4月28日〜5月4日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
9位 QuietComfort Ultra Earbuds Black
QuietComfort Ultra Earbuds Black（BOSE）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。