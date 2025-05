SNSの投稿漫画やTVアニメも大人気の「ちいかわ」が、マクドナルドのハッピーセットに登場。

マクドナルドのクルーになったキャラクターたちのおもちゃ全8種類から、どれか1つがもらえます!

マクドナルド ハッピーセット「ちいかわ」

販売期間:2025年5月16日(金)〜約3週間(予定)

・第1弾 2025年5月16日(金)〜5月22日(木)全4種

・第2弾 2025年5月23日(金)〜5月29日(木)全4種

・第3弾 2025年5月30日(金)〜(第1弾・第2弾で登場した全8種のおもちゃの中からいずれか1つ)

種類:全8種

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

※在庫の状況に応じて過去販売したおもちゃ等が登場する場合があります

※どのおもちゃがもらえるかはお楽しみです

イラストレーター・ナガノ氏が描く、X発の漫画「ちいかわ」

TVアニメも大人気の作品がハッピーセットのおもちゃに2025年も登場します☆

以前までのシールとは異なり、今回はマクドナルドクルーデザインのおもちゃ全8種類が初登場。

働く「ちいかわ」たちの一生懸命な姿を、かわいいステーショナリーや日常使いできるグッズにしています。

「ちいかわのドリンクカップペンたて」や「うさぎのプチパンケーキケース」は、デスクまわりを自分好みにしてくれるおもちゃ。

身の回りを整理する、生活習慣の助けになります!

「ハチワレのトレイフォトフレーム」にお気に入りの写真を入れたり、「うさぎのシールディスペンサー」でシールを貼ったり、飾って楽しめるおもちゃも用意。

マクドナルドのクルーとして働く「ちいかわ」たちを想像しながら、楽しく使えるおもちゃです。

また、おもちゃの箱には、マクドナルド歴代クルーのユニフォームを着たキャラクターが描かれています☆

ハッピーセット「ちいかわ」第1弾

期間:2025年5月16日(金)〜5月22日(木)

ハッピーセット「ちいかわ」第1弾には、「ちいかわ」「うさぎ」「ハチワレ」「ラッコ」のおもちゃが登場。

マクドナルドのクルーとして働く姿がかわいらしく、箱にも働く姿が描かれています!

ちいかわのドリンクカップペンたて

マクドナルドのドリンクカップがモチーフの、ミニサイズペンスタンド。

「ちいかわ」の姿があしらわれており、カップを回すと吹き出しのセリフが変わる仕掛けです☆

※ドリンクカップとしての使用はできません

※鉛筆は付属しません

うさぎのプチパンケーキケース

クルーの帽子で耳が垂れている「うさぎ」のフィギュアと、パンケーキ型の小物入れがセットに。

バターに乗った「うさぎ」は、ケースに付け外しが可能です。

ハチワレのマクドナルドカレンダー

「ハチワレ」は、マクドナルドのマネージャー制服を着た姿で登場。

背面のツマミで月を、上のダイヤルで日にちを変更でき、ずっと使えるカレンダーです!

ラッコのドライブころころメジャー

マクドナルド仕様のラッコカーが、コロコロメジャーになったおもちゃ。

車を動かすと、後ろの窓に距離が表示され、10cmまで測ることができます☆

※測れる長さはあくまでも目安です

ハッピーセット「ちいかわ」第2弾

期間:2025年5月23日(金)〜5月29日(木)

2025年5月23日から登場する第2弾には「モモンガ」のおもちゃもラインナップ。

普段使いできる文具や雑貨がそろっており、毎日を楽しくしてくれそうです。

ちいかわのメモセット

マクドナルドクルーになった「ちいかわ」のお顔をデザインしたメモセット。

かわいらしいデザインのお顔型ケースにはメモが入っています。

ケース背面はエンボスで「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」の顔が描かれており、紙を乗せて鉛筆などで擦ると絵が浮き出るのもポイントです。

うさぎのシールディスペンサー

「うさぎ」の姿があしらわれた、ハッピーセットボックス型のシールディスペンサー。

指で触ると「うさぎ」がゆらゆら動く仕掛けです。

セットのシールを使い終わったあとは、手持ちのマスキングテープなども入れて使えます!

※サイズによって入らないテープがあります

ハチワレのハッピーセットフォトフレーム

ミニサイズのフォトフレームは、緑のトレイに「ハチワレ」が付いたデザイン。

「ちいかわ」の印象的なシーンのカードが付いた、飾って楽しめるおもちゃです。

また、好きな写真を入れて飾ることもできます!

※写真はサイズによって入らないものがあります

モモンガのボールサイン えんぴつキャップ

ペンシルキャップは、マクドナルドのポールサイン(看板)にしがみつく「モモンガ」のデザイン。

ポールサインはゆらゆら動き、鉛筆やペンなどの上に付けて使えます☆

※鉛筆は付属しません

※鉛筆はサイズによって入らないものがあります

マクドナルドのクルーになった「ちいかわ」たちが、文具や雑貨グッズになって登場。

マクドナルドのハッピーセット「ちいかわ」は、2025年5月16日より販売です☆

©nagano / chiikawa committee

※多くのお子様にお届けするためハッピーセット「マインクラフト ザ・ムービー」「ちいかわ」2種あわせて、1人4セットまでの購入をお願いします

※各おもちゃは、数量に限りがあり、なくなり次第終了です

※どのおもちゃがもらえるかは、お楽しみです

※転売または再販売その他営利を目的とした購入は遠慮ください

