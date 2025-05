【まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった!~】 9月25日 発売予定 価格: 通常版 4,950円 ダウンロード版 各3,960円(PS5/PS4/Nintendo Switch/Steam版)/3,950円(Xbox Series X|S版) 特装版 9,900円

シティコネクションは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam用呪い呪われシューティング「まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった!~」を9月25日に発売する。価格は通常版が4,950円、ダウンロード版はPS5/PS4/Nintendo Switch/Steam版が各3,960円で、Xbox Series X|S版が3,950円。なお、パッケージ版はPS5版およびNintendo Switch版のみ。

また、ゲーム本編に加えて、サウンドトラックCD「まものろKAI! NEW THEME & RARE TRACKS」、復刻資料集「地獄谷ふるるの大冥界 令和改定版」、アクリルスタンド、アートカードが付いた特装版「冥界再会箱」も発売される。価格は9,900円。

本作は、呪われアクションシューティング「まもるクンは呪われてしまった!」の現行機版。本作では、新テーマ楽曲やワイドになったストーリーモード、サウンドテスト&切り替え機能を実装。歴代のゲームモードや追加キャラクター、BGMも収録されている。

発売日の発表に合わせて、本作の公式サイトとプロモーション映像も公開。各販売店にてPS5/Nintendo Switchパッケージ版の予約を開始した。また、Steamストアも公開されている。

【『まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった!~』プロモーション映像(アナウンストレーラー)】

メインビジュアル

【STORY】

「……あ、れ? ここは……」

迫ってくるヘッドライト。

車に轢かれる……と思った瞬間から、どのくらい経っただろうか。

気がつくと、まもるクンは不思議な世界に飛ばされていた。

「ハーイ、皆さん~! 冥界へようこそ!」

冥界の巫女“地獄谷ふるる”によると、冥界の危機を救うため、“選ばれし魂”を召還したとのことだった。

まもるクンと共に集められた、同じ境遇を持つ少年少女らの抗議をよそに、話を続けるふるる。

今、冥界では何者かが“闇の世界”への門を開こうとしていること。

そのため、冥界の住人達が呪われてしまった状態にあること。

冥界の危機を救うには、住人達を浄化し、闇の世界への開門を阻止すること。

「さぁ、勇者諸君! 冥界のためにしっかりはたらくさねー!」

かくして、元の世界へ戻るため、冥界に召喚されたまもるクン達の戦いが始まるのであった。

ゲームシステム

本作では、まもるクン達はメインショットのほかに、それぞれの憑きものの力を借りた「呪い弾」が使用可能。単押しで目の前に着弾する「弱呪い弾」は、展開される呪いフィールドに触れると敵と自分も呪われ状態になる。

長押しチャージで遠くまで飛ぶ「強呪い弾」は、溜め始めの衝撃波は敵弾を消すことができる。わずかな間無敵状態にもなり、呪われた敵はダメージを食らい続ける。倒せば得点アイテムが大量発生する。

自分が呪われ状態になると一定時間パワーとスピードがアップ。ただし呪われている間は呪い弾が撃てず、呪いが解けるとパワーダウンしてしまう。呪いの力を使いこなし、広大な冥界を進んで行こう。

GAME MODE

本作では、歴代のゲームモード、キャラクター、衣装、ミッションを全て収録している。ストーリーモードは新たにワイド画面にも対応。さらに、ギャラリーモードとオンラインランキングも搭載される。

2008年にゲームセンターで稼働したバージョンで遊べる「アーケードモード」では、ステージを選択し、活動時間に気を付けながらミッションに挑戦する。2009年の家庭用版で登場した「ストーリーモード」では、キャラクターを交替しながら全5ワールドの攻略を目指していく。また、2011年の家庭用版で追加された「冥界活劇モード」では、3人のキャラクターを選択し、決められたコースにチャレンジする。

SOUND

本作の代表曲「YO-KAI Disco」を始め、オリジナル版からアレンジバージョンまで全BGMを収録。モード別・ステージ別に好きなバージョンのBGMで遊べるカスタム機能と、全曲視聴できるサウンドテストも搭載されているほか、原作コンポーザー・安井洋介氏による新テーマ楽曲も収録される。

特装版&特典情報

※画像は制作中のイメージ。仕様、絵柄などが変更となる場合がある。

初回特典(予約特典)

CD「YO-KAI Disco Full-Full Collection」

本作を象徴する楽曲「YO-KAI Disco」の歴代バージョンを一挙収録した特製CDで、ダウンロードコード付き。

※各店、通常版、特装版共通の予約特典。なくなり次第終了する場合がある。

【トラックリスト】

01.YO-KAI Disco(ORIGINAL VERSION)/「まもるクンは呪われてしまった!」(アーケード版)より

02.YO-KAI Disco(ARRANGE VERSION)/・「まもるクンは呪われてしまった!」(2009年家庭用版)より

03.YO-KAI Disco(MEIKAI ARRANGE VERSION)/「まもるクンは呪われてしまった! ~冥界活劇ワイド版~」(2011年家庭用版)より

04.YO-KAI Disco(VOCALOID Edition)/「まもるクンは呪われてしまった! ~冥界活劇ワイド版~」(2011年家庭用版)より

05.YO-KAI Disco(SUPER ARRANGE VERSION)/「まもるクンは呪われてしまった! スペシャルサウンドトラック」(2009年家庭用版特典CD)より

特装版「冥界再会箱」特典

特装版「冥界再会箱」イメージ

冥界再会箱

描き下ろしイラスト仕様の特製ボックスに、豪華特典を同梱。

サウンドトラックCD「まものろKAI! NEW THEME & RARE TRACKS」

安井洋介氏による今作の新テーマ楽曲に加えて、2009年と2011年リリースの家庭用版特典CDの音源を収録。ジャケットは、レトロポップなふるるがかわいい、描き下ろしイラストが採用されている。

【トラックリスト】

01.MEI-KAI Fever/「まものろKAI! ~まもるクンは呪われてしまった!~」新テーマ楽曲

「まもるクンは呪われてしまった! スペシャルサウンドトラック」(2009年家庭用版特典CD)より

02.YO-KAI Disco(SUPER ARRANGE VERSION)

03.Bless you! Boy(SUPER ARRANGE VERSION)

04.Will Force(SUPER ARRANGE VERSION)

05.Fine Day(8BIT ARRANGE VERSION)

06.Bless you! Girl(8BIT ARRANGE VERSION)

07.Great Tribulation(8BIT ARRANGE VERSION)

08.Superhero(8BIT ARRANGE VERSION)

「まもるクンは呪われてしまった! 冥界活劇アレンジ版」(2011年家庭用版特典CD)より

09.Blossom Shower(MEIKAI ARRANGE VERSION)

10.Lost Wind(MEIKAI ARRANGE VERSION)

11.YO-KAI Disco(MEIKAI ARRANGE VERSION)

12.Great Tribulation(MEIKAI ARRANGE VERSION)

13.Tropical Pirates(MEIKAI ARRANGE VERSION)

14.Karakuri Spirits(MEIKAI ARRANGE VERSION)

15.Ultimate Terror

16.YO-KAI Disco(VOCALOID Edition)

復刻資料集「地獄谷ふるるの大冥界 令和改定版」

2011年リリースの家庭用版特典として制作された設定資料集を、一部内容に改定を加えて復刻。キャラクターの設定画や歴代のイラストを160ページにわたって収録している。

アクリルスタンド

描き下ろしの特装版ビジュアルを使用した、148×100mm(縦×横)のアクリルスタンド。台座が付いている。

アートカード

2名のゲスト作家による描き下ろしイラストを使用。厚みのある特別仕様のカードにホログラム加工を施したA6サイズのアートカード(2種)。絵柄は近日公開予定。

シティコネクション公式ショップ「クラリスショップ」特典

カセットテープ「YO-KAI Disco Full-Full Collection」

予約特典CD「YO-KAI Disco Full-Full Collection」の内容を収録した、今回だけの限定生産のカセットテープ。

ほかにも、公式サイトにて各店舗特典の情報を掲載中。

「YO-KAI Disco」の公式ミュージックビデオが製作中!

「YO-KAI Disco」の公式ミュージックビデオが製作される。詳細はシティコネクション公式XやYouTubeチャンネルでも案内される。

(C)2008-2025 G.rev LTD. / Developed and Published by 2025 CITY CONNECTION CO., LTD.