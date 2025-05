三笘薫、チェルシー戦の芸術弾がクラブ年間最優秀ゴールに選出！　2年連続で受賞

ブライトンは7日、2024−25シーズンのクラブ内のゴール・オブ・ザ・シーズン(年間最優秀ゴール賞)を日本代表MF三笘薫が受賞したことを発表した。同賞は5位から発表されており、三笘は3位にも2月8日に行われたFAカップ4回戦のチェルシー戦(○2−1)で決勝点となったゴールが選出されているなか、その直後の同14日に行われたプレミアリーグ第25節のチェルシー戦(○3−0)で、GKバルト・フェルブルッヘンからのロングフィードを右足の絶妙なファーストタッチで収めた後に右足を振り抜いて決めていた先制点が、今季のブライトンのゴール・オブ・ザ・シーズンに輝いたことが明らかになった。

This is an incredible list but there has to be one winner! 😅 Kaoru Mitoma wins our Men's Goal of the Season award! 🇯🇵



Sponsored by Rex Limited. 🤝 pic.twitter.com/ciE93l1juM