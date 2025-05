ラッパー・LANAの「it's okay」が、6月2日(〜23:59)までPontaパス会員限定で無料ダウンロードできる。LANA昨年にリリースされた同曲は、全ての若者の晩夏を彩るメロウポップ。ギターとLANAの歌声によるシンプルなハーモニーが印象的で、YouTubeでは800万再生を超えている。LANAは、神奈川県湘南生まれ。一度聴いたら忘れられないハスキーボイスを武器に2022年より本格的にリリースを開始。ラップシーンを超えてJPOPチャートにも定着した「TURN IT UP (feat. Candee & ZOT on the WAVE)」や、「it's okay」「No.5」といったヒット曲を収めたアルバム『20』も話題になった。