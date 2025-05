Xperia新商品発表2025年5月13日

ソニーは、Xperia新モデルに関するティザーページを公式サイトで公開している。発表は5月13日11時で、同時刻にYouTubeで映像をプレミア公開する。

YouTubeチャンネル「Sony | Xperia」で公開されている予告映像では、「Next ONE is Coming」や「Powered by Alpha」といった文言のほか、ミラーレスカメラ「α1 II」やブラビアと思われるテレビ、ウォークマン「NW-WM1ZM2」のシルエットも確認でき、新モデルはフラッグシップの「Xperia 1」シリーズと思われる。

また、これら3製品を結ぶ三角形の中心に新型Xperiaと思われるスマートフォンが描かれていることから、新モデルではミラーレスカメラやブラビア、ウォークマンの技術も盛り込んだものと予想される。