マクドナルドのハッピーセット「トミカ」の発売を記念して、マクドナルド×TOYOTA GAZOO Racing×トミカによるコラボレーション特別企画を実施。

ゴールデンウィークに「ハッピーセット ワクワクツアー」が開催されました☆

マクドナルド ハッピーセット「トミカ」発売記念「TOYOTA GAZOO Racing」コラボレーション特別企画「ハッピーセット ワクワクツアー」

開催日時:2025年4月26日(土)・27日(日)、5月3日(土・祝)

開催場所:富士スピードウェイ、マクドナルド139富士吉田店(4月26日(土)・27日(日)のみ)

対象:4歳〜12歳までの子ども1名と、その同伴者1名 ※保護者同伴で申し込んでください

定員:各日30組(子ども1名+同伴者1名) 合計60名/日

参加費用:無料(事前応募・抽選制)

2025年4月11日(金)より販売されたマクドナルドのハッピーセット「トミカ」

その登場を記念して、日本マクドナルド、TOYOTA GAZOO Racing、タカラトミーの3社がコラボレーションした、ハッピーセット「トミカ」の特別企画が実施されました!

ハッピーセット「トミカ」の特別企画は、“マクドナルドらしい FUN をお届けすること”と、“子どもたちの成長と発達をサポートし、ご家族の幸せを支えること”というマクドナルドの理念。

さらに、“クルマの持つ「夢」や「感動」をお客様にお届けしたい”、“次の100年も、クルマが、子どもたちの心をときめかせる存在であり続けたい”と考えるTGR。

そして、「トミカ」を通し“子どもたちの想像力を育み、社会のしくみを学びながら、ご家族の絆を深めて欲しい”と考えているタカラトミーが賛同。

3社による“子どもたちの夢を応援したい”という共通の想いのもと、家族で学び楽しめる特別なコンテンツが展開されました。

ゴールデンウィーク期間の3日間には、家族(子ども+同伴者)で楽しむ体験イベント「ハッピーセット ワクワクツアー」を開催。

抽選で3日間合計90名の子どもたちが“ドキドキワクワク”の特別な体験を楽しみました☆

今回は4月26日(土)・27日(日)に開催された「ハッピーセット ワクワクツアー」の様子を紹介します。

まずはハッピーセットワクワクツアーのラッピングバスに乗って、富士スピードウェイへ!

まずは、「富士スピードウェイ」にて、普段は入ることのできないバックステージを巡るツアーを実施。

プロレーサーの気分を味わいながら、レース現場を体感!

また、トップドライバーしか上ることのできない表彰台に上る体験やレース運営の中枢であるピットの見学体験もしました☆

続いて、ハッピーセット「トミカ」をモチーフにした車両展示&記念撮影会。

ハッピーセットに登場した「トミカ」に登場する車をはじめとした、

はたらく車など一部車両をホームストレートとウェルカムセンターに展示。

車両を間近で見学し、乗車体験や記念撮影を楽しみました。

続いて、おなじく富士スピードウェイ内にあるトヨタ交通安全センター「モビリタ」へ移動。

TOYOTA GAZOO Racing の「トヨタ GR スープラ セーフティーカー」に同乗。

日常走行では味わえないコーナーリング走行や狭路走行などを体感しました。

最初は不安そうにしている参加者も、貴重な体験に笑顔を隠しきれない様子でした☆

富士スピードウェイ内最後は、「FORMULA DRIFT JAPAN(フォーミュラドリフトジャパン)」を観戦!

迫力あるドリフト走行が魅力の「FORMULA DRIFT JAPAN」

モータースポーツならではの迫力を間近で体感しました。

最後は、マクドナルド139富士吉田店にて、お仕事体験ができる「マックアドベンチャー」を体験。

普段は入ることのできないキッチンでハンバーガーやポテト、ドリンク作りなど、マクドナルドならではの体験を楽しみました。

子どもたちの一生の思い出になる貴重な体験が盛りだくさんのツアー。

マクドナルド×TOYOTA GAZOO Racing×トミカのハッピーセット特別企画「ハッピーセット ワクワクツアー」のレポートでした☆

TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

