Anker、コンセント付き計140W対応の急速充電器「Anker Charger（140W、4Ports）」と巻取りケーブル付き25000mAh新型モバイルバッテリー
アンカー・ジャパンは、新型USB充電器「Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル」と新型モバイルバッテリー「Anker Power Bank（25000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）」を発表、同時に発売した。
価格は「Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル」が1万2990円、「Anker Power Bank（25000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）」が1万4990円となる。
Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル シルバー
Anker Power Bank（25000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）ブラック
Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル
「Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル」は、最大140W出力のUSB-Cポート3つとUSB-Aポート1つの合計4ポートを搭載している。
大きさは約69×69×36mm、重さは約275g。カラーバリエーションはブラック、シルバーの2色。各ポートの出力状況や温度状況を確認できるディスプレイを搭載する。
Anker Charger（140W、4Ports）with USB-C＆USB-Cケーブル ブラック
発売を記念し、数量限定で20％割引セールが実施される。各色あわせて2500個限定。Amazonでは20％オフとなり、アンカージャパン公式オンラインショップでは20%OFFクーポンを使う。
Anker Power Bank（25000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）
「Anker Power Bank（25000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）」は、Anker初となる巻取り式のケーブルを内蔵するモバイルバッテリー。巻取り式ケーブルに加えて一体型のUSB-Cケーブルも用意される。さらにUSB-Aポート、USB-Cポートも各1つ、備えている。
大きさは約158×54×49mm、重さは約595g、カラーバリエーションはブラック、シルバーの2色。本体には各ポートやケーブルからの出力状況などを確認できるディスプレイを搭載し、バッテリー残量や充電にかかる時間をリアルタイムで確認できる。
こちらも発売記念キャンペーンが実施される。各色あわせて1500個限定で20％オフとなる。