スマートに持ち歩ける25000mAh。Ankerの「新モバイルバッテリー」は“巻取り式”で持ち運びも快適
アンカー・ジャパン株式会社は、2025年5月8日より、巻取り式USB-Cケーブルを内蔵したモバイルバッテリー『Anker Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）』を発売する。
【画像】『Anker Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）』詳細・デザイン一覧
Ankerがモバイルバッテリーに巻取り式ケーブルを内蔵するのはこれが初めてで、ケーブル忘れの心配がなくなるうえ、持ち物をコンパクトにまとめたいユーザーにとってはピッタリの一台だ。
巻取り式USB-Cケーブルに加え、約30cmの一体型USB-Cケーブルの合計2本が一体となっており、合計で最大4台までの同時充電が可能。USB-AとUSB-Cのポートも1つずつ備え、最大出力は単ポートで100W、合計で165Wに達する。バッテリー容量は25000mAhで、MacBook Proを1回以上、iPhone 16を4回以上フル充電できるパワフルさを誇る。MacBook Pro 16インチを約33分で50%、iPhone 16を約25分で50%まで急速充電できる性能も備えており、ビジネスシーンでも安心して使える。
本体にはバッテリー残量や出力状況をリアルタイムで確認できるディスプレイを搭載。さらにAnker独自の保護技術「ActiveShield 2.0」により、1秒間に約35回の温度チェックと出力制御を実施し、常に端末を安全に守る仕様だ。
本体サイズは約158×54×49mm、重さは約595g。カラーはブラックとシルバーの2色展開。価格は税込14,990円で、Anker公式ストアやAmazon、楽天市場などで購入可能。Lightning端子への充電には別売りのケーブルが必要となる。
◼︎製品仕様・販売価格：税込14,990 円・サイズ：約158×54×49 mm・重さ：約595g・カラー：ブラック / シルバー・バッテリー容量：25000mAh・入力 USB-C ケーブル / ポート：5-11V=3A / 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=3A / 15V=3A/ 20V=5A（最大 100W）・出力 USB-C ケーブル / ポート：5-11V=3A / 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=3A / 15V=3A/ 20V=5A（最大 100W）・USB-A 出力：5-11V=3A / 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A（最大 33W）・合計出力：最大165W・パッケージ内容：Anker Power Bank（25000mAh, Built-In & 巻取り式 USB-C ケーブル）、取扱説明書、カスタマーサポート
（文＝リアルサウンドテック編集部）