【METAL BUILD新商品】 5月10日 続報予定

BANDAI SPIRITSは、「METAL BUILD」新商品の予告画像を5月8日に公開した。

公開された画像では「METAL BUILD ガンダムアストレアII」の前に立ちふさがる「1.5(アイズ)ガンダム」が写っている。

「1.5(アイズ)ガンダム」は「機動戦士ガンダム00」の外伝作品に登場したモビルスーツ。特徴的な背中のバインダーや手にしたGNバスターライフルなどオーソドックスな構成となっている。

続報は5月10日を予定している。

METAL BUILD

New item



Next information << May 10 >>

Coming soon...#ガンダムフィギュア #GundamFigure #METALBUILD #g_00 pic.twitter.com/HZvF0ng48O