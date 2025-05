「Interop Tokyo 2025」に出展！アクセル「OnTime Group Calendar」

アクセルは、Microsoft 365(Outlook及びTeams)とHCL Notes/Domino、HCL Verseと連係して動作する高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」(以下 OnTimeと呼ぶ)製品群を、2025年6月11日-6月13日に幕張メッセで開催予定のインターネットテクノロジーのイベント「Interop Tokyo 2025」(以下 Interopと呼ぶ)に出展します。

アクセル「OnTime Group Calendar」

アクセルは、Microsoft 365(Outlook及びTeams)とHCL Notes/Domino、HCL Verseと連係して動作する高速グループスケジューラ「OnTime Group Calendar」(以下 OnTimeと呼ぶ)製品群を、2025年6月11日-6月13日に幕張メッセで開催予定のインターネットテクノロジーのイベント「Interop Tokyo 2025」(以下 Interopと呼ぶ)に出展。

なお、今回の出展は有限会社アクセルが日本総代理店、株式会社OnTime(本社:東京都渋谷区)がオフィシャル認定パートナーとしての共同出展となります。

■「OnTime Group Calendar」について

「OnTime Group Calendar」は、日本企業に重宝されている複数メンバーの予定表示、会議招集、施設予約などを、グラフィカルな画面で高速に操作できるグループスケジュール管理ソフトウェアです。

Microsoft Exchange、Microsoft 365に対応する「OnTime for Microsoft」と、HCL Notes/Domino、Verseに対応する「OnTime for Domino」の2つの製品ラインをリリースしています。

またモバイルオプション、日程調整オプション、来訪者管理オプション、会議室前サイネージ等各種オプション製品も準備しています。

開発は北欧デザインで有名なデンマークに本社をおくIntraVision社が行い、10カ国語に対応、日本で32万ライセンス以上、世界ではヨーロッパを中心に80万ライセンス以上を販売しています。

壁面イメージ

■Interop出展について

インターネットワーキング、クラウドサービスが当たり前となった今でも、ネットワーク帯域やサービス側の高負荷の軽減や高速動作はインターネット関係者が追い続ける永遠のテーマです。

その一方で、日本の組織がインターネットワーキングされたグローバルな市場でも屈強に活躍できているのは日本独自のビジネススタイルにあると考えます。

その中でも代表的なのが「組織メンバーのスケジュールを互いに把握しながら協力して業務を遂行する」ビジネススタイルです。

OnTime製品群はDXという言葉が使われる以前から10年以上も日本組織に寄り添って機能を向上させながらそのビジネススタイルを支援してきました。

しかし、この組織メンバーのスケジュールを多数表示するという振る舞いがインターネットワーキングやクラウドサービスにおける日本特有の高負荷の原因になっていることは技術者の皆様には承知の事実です。

有限会社アクセルと株式会社OnTimeは、そのソリューションのひとつとしてその類い希な機能を広くあまねく紹介するためOnTime製品群をInteropに出展することにしました。

■Interopについて

Interop Tokyoはインターネットテクノロジーのイベントです。

2025年で32回目(バイナリーで6桁)を迎えるICT総合展「Interop Tokyo」の歴史は、まさにネットワーキングの歴史と共に歩んでます。

そして、ネットでの情報収集が当たり前になった今でも、来場者の欲求を満たすために開催されるのがInteropと考えています。

Interopバナー

■Interop出展概要

期間 :2025年6月11日-6月13日

会場 :幕張メッセ

所在地:〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

ブース:6C01(Hall 6 出入口降りてすぐ)

参加料:無料

<Interop Tokyo 2025 OnTimeブースの紹介ページ>

https://f2ff.jp/2025/interop/exhibitor/show.php?id=2966⟨=ja

■画像について

画像は開発中及び準備中も含みます。

実際のデザインとは異なる場合があります。

■各製品および会社名・ブランド名について

会社名・ブランド名・製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

記載した会社名・製品名などには、必ずしも商標表示(R)をつけておりません。

