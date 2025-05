SUPER EIGHT丸山隆平がラジオ番組で主演舞台、主演映画、グループ活動について語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SUPER EIGHT丸山隆平が村上信五に叱られたというプライベートエピソードも告白!

SUPER EIGHTの丸山隆平が、5月12日週放送のJ-WAVE(81.3FM)『TALK TO NEIGHBORS』にゲスト出演する。

『TALK TO NEIGHBORS』は、ナビゲーターのクリス智子が“今、会いたい人・声を聞きたい人”を招き、30分間じっくりと対話を交わす番組。

5月12日~15日の放送では、2024年にデビュー20周年を迎えたSUPER EIGHTから丸山隆平が登場。バンドスタイルでのライブやバラエティ番組など多方面で活躍し、個人としても俳優・ナレーターなど幅広い表現で注目を集めている。

最初の話題は、初の本格時代劇に挑んだ主演舞台『浪人街』について。酒と博打に身を任せる“ろくでなし”の浪人・源内役を軽妙かつ魅力的に演じた丸山が舞台に込めた想いや、稽古中のエピソードを語る。

さらに、5月16日に公開される、8年ぶりの主演映画となるヒューマンサスペンス『金子差入店』についても。アジア最大規模を誇る第29回釜山国際映画祭のコンペティション部門<NEW CURRENTS(ニューカレンツ)>に正式出品を果たした本作。描かれるのは、厳しい審査や検閲がある差入のルールを熟知した職業「差入屋」を営む男とその家族の絆。監督・脚本を務めた古川豪から託されたメッセージに触れながら、役と真摯に向き合った日々を振り返る。

また、デビュー20周年を迎えたグループとしての活動についても深掘り。バンドスタイルでのパフォーマンスでも知られるSUPER EIGHTでベースを担当する丸山が、ベーシストとして12年間音楽と向き合ってきた葛藤や苦悩を明かす他、自身が大切にしている“本妻”についても熱く語る。

そして、番組のポッドキャスト版では、食べることが大好きで、かつては『dancyu』本誌で連載を担当していた丸山のプライベートにまつわるトークも展開。メンバーの村上信五に叱られたというエピソードも飛び出す。

丸山隆平の素顔と熱い想いが語られる対談の模様は、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取できる。

