自動車メーカーHondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、高校生が将来のなりたい姿(夢や憧れ)を具体的に考え、その夢を叶えるためのお金の使い方が学べるオリジナルノート『進路探究ノート2025』を大阪・兵庫・奈良・和歌山・福岡の高校1年生約1.4万人に、2025年5月19日より無料配布します。

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

自動車メーカーHondaの自動車大学校「ホンダ テクニカル カレッジ 関西」は、高校生が将来のなりたい姿(夢や憧れ)を具体的に考え、その夢を叶えるためのお金の使い方が学べるオリジナルノート『進路探究ノート2025』を大阪・兵庫・奈良・和歌山・福岡の高校1年生約1.4万人に、2025年5月19日より無料配布。

『進路探究ノート2025』の表面は、「仕事をキーワードにした進路探究 編」で高校生が将来就きたい仕事や職業を考えるキッカケをとして、自分の好きなこと、得意なことに気づき、そして、大切にしている価値観に当てはまる、本当にやりたいこと=適職が見つけられる工夫を施した、進路探究に使用できるノートになっています。

「仕事をキーワードにした進路探究 編」

また、『進路探究ノート2025』の裏面は、新たに「夢を叶える お金の使い方 編」を追加しました。

やりたいことや夢を叶えるためには、多少なりともお金が必要となります。

お金を使う真の目的、稼ぎ方や貯め方を覚え、夢を叶えるためにどのようにお金を使っていくのかが学べるノートになっています。

「夢を叶える お金の使い方 編」

高校在学中の進路検討時に『仕事をキーワードにした進路探究 編』を使い、夢や憧れ等のやりたいことを見つけ、そして、それを追いかけるために新たに追加した「夢を叶える お金の使い方 編」をお使いいただければ幸いです。

〇『進路探究ノート2025』の配布について

配布先 :大阪・兵庫・奈良・和歌山・福岡県の一部高等学校1年生 約1.4万人

*配布先は事前に連絡を取り、配布許可が取れた高等学校となります。

配布時期: 2025年5月19日(月)〜5月30日(金)

配布方法: 高等学校の担任の先生から、教室で直接配布

〇『進路探究ノート2025』の概要

表面 :「仕事をキーワードにした進路探究 編」

使用方法:将来就きたい仕事や職業を見つけるための進路検討時に使用

1. 未来から現在への逆算思考で進路検討

2. 好きなこと、得意なこと、大事にしていることからの

本当に「やりたいこと」を見つける

3. 社会から求められている力を知り、今から意識して力をつけていく

4. これから行動すること(ワークブック)

仕事をキーワードにした進路探求授業

<新たに追加>

裏面 :「夢を叶える お金の使い方 編」

使用方法:夢を叶えるために必要なお金の使い方を学ぶ授業で活用

1. お金の仕組みと真の目的

2. お金の稼ぎ方

3. お金の貯め方

4. 夢を叶えるお金の使い方

夢を叶える お金の使い方授業

〇『進路探究ノート2025』に連動した出前授業「選べる4つの出前授業(無料)」について

・西日本の中学2・3年生、高校1・2年生向けに『進路探究ノート2025』を使った、出前授業も無料で実施中です。

選べる4つの出前授業(無料)

出前授業の受講者アンケートと感想

〇学校法人 ホンダ学園

ホンダ テクニカル カレッジ 関西

創立年: 1976年

校長 : 海沼 弘樹

所在地: 〒589-0012 大阪府大阪狭山市東くみの木2丁目1937番地1号

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大阪・兵庫・奈良・和歌山・福岡の高校1年生 約1.4万人に オリジナルノート『進路探究ノート2025』を無料配布!ホンダ テクニカル カレッジ 関西 appeared first on Dtimes.