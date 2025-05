贅沢な“香りの体験”を演出！煙頭 -smoke head-「父の日限定スペシャルセット」

お酒をより深く楽しむためのスモークギア「煙頭 -smoke head-」を手がけるkaze labo(カゼラボ)は、父の日の贈り物に最適な限定スペシャルセットの販売を開始しました。

煙頭 -smoke head-「父の日限定スペシャルセット」

お酒をより深く楽しむためのスモークギア「煙頭 -smoke head-」を手がけるkaze labo(カゼラボ)は、父の日の贈り物に最適な限定スペシャルセットの販売を開始。

【煙頭 -smoke head-とは】

「煙頭 -smoke head-」は、グラスに注いだお酒に数秒間スモークを加えることで、芳醇な香りを纏わせ、味わいを格上げする新感覚のスモークギアです。

シンプルな操作で、贅沢な“香りの体験”を演出します。

【特徴】

■高級感あふれるデザイン

ウォールナット材を使用し、無骨さと高級感を兼ね備えた仕上がり。

■コンパクトサイズ

直径93mm × 高さ35mm、重さ90gの手のひらサイズで、家庭でもアウトドアでも手軽に使用可能。

■専用桐箱入り

湿度調整、防虫・防腐効果のある桐箱に収納。

■限定特典

公式ストアで購入された方全員に、A4サイズのコットンバッグをプレゼント。

【父の日限定スペシャルセット概要】

■セット内容

煙頭 -smoke head-(第4.5世代)本体(焼印入り)

特製ロゴ入り桐箱

ウッドチップボトル(以下の7種から1種選択)

(櫻 燻煙 -wood chips-/林檎 燻煙 -wood chips-/ウイスキーオーク 燻煙 -wood chips-/森薫るウイスキー 燻煙 -wood chips-/水楢 燻煙 -wood chips-/鬼胡桃 燻煙 -wood chips-/森の女王 燻煙 -wood chips-)

※お好きなチップの香りをお選びください。

■販売期間

2025年5月1日〜2025年6月15日

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

■価格

通常価格:15,400円(税込)

特別価格:13,860円(税込)

■製品仕様

本体素材 :ウォールナット材

サイズ :直径93mm × 高さ35mm

重量:約90g

桐箱サイズ(外寸):W100 × D100 × H50mm

※ひとつひとつ手作業による製作のため、若干の個体差があります。

※ガスバーナー・追加チップ・真鍮アイテムは含まれておりません。

