¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¡Ö¥»¥È¥ê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤·¤¿¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡×¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ
²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢½àÈ÷¤ÎÃæ¤Î°ì¥³¥Þ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÉÍºê¤¢¤æ¤ß ¡Û¡¡¡Ö¥»¥È¥ê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤·¤¿¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡×¡¡¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î°ì¥³¥Þ¤òÅê¹Æ
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥»¥È¥ê¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡×¤È¡¢½ñ¤½Ð¤·¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºT¥·¥ã¥Ä¤Î¿þ¤ò½Ð¤·¤¿¤êÆþ¤ì¤¿¤ê·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«Íî¤ÁÃå¤¯»þ´Ö¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿Þ¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ä¤äÍî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö#ayuasiatour2025¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆü¡¢LaLa¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO-BAY¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¡Ö³«ºÅÅÔ»ÔÈ¯É½¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÂ³¤¯¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅÃÏÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡×¡Ö¹á¹Á¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢ÂæËÌ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¹ñÆâ¤â6ÅÔ»Ô¤ÎÄÉ²Ã¤¬È¯É½¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÌ¾¸Å²°¡¦Åìµþ¡¦¹Åç¡¦Âçºå¡¦ÀçÂæ¡¦Ê¡²¬¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¸ø±é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Öayumi hamasaki ASIA TOUR 2025¡×¡Ö I am ayu -ep.¶-¡×¡Ö¹á¹Á¸ø±é¤Î³«ºÅÆü¡¦²ñ¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯6·î14ÆüÅÚÍËÆü¤Î19»þÈ¾¤Ë¡¢¹á¹Á¤Î¡ÖAsiaWorld-Arena¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û