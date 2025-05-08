¡ÚCS½Ð¾ì¥Áー¥à¾Ò²ð⑧¡Û¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¡ÈÁ´°÷¥¹¥¿ー¡É¤Î»Å»ö¿Í½¸ÃÄ¡×
¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024－25¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£8¥Áー¥àÌÜ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«ー¥É²¼°Ì¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡ÊHC¡Ë½¢Ç¤¸å¡¢2¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊCS¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Î¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÎ¾Êý¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ä»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Á´°÷¤¬¹â¤¤ÆÀÅÀÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢µ×ÊÝÅÄµÁ¾Ï¡¢¿ÜÅÄÐÒÂÀÏº¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥ªー¥¬¥¹¥È¡¢ ¥À¥Ð¥ó¥Æ¡¦¥¬ー¥É¥Êー¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Ä¹ÌîÀ¿»Ë¤ò»ÊÎáÅã¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢µ¡Æ°ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÂ®¤¤¹¶·â¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡¢ÀÐ°æ¹ÖÍ´¡¢À¾ÅÄ¸øÍÛ¡¢³ÑÌîÎ¼¸à¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ì¥¤¥Þ¥ó¡¢¥·¥§ー¥Õ¥¡ー¥¢¥ô¥£¹¬¼ù¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£Î¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¸ß¤¤¤Ë¥«¥Ðー¤ò¤·¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿ーÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥óHC¡Ë¥Áー¥à¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¨ー¥¹¡×¡Ö¥¨ー¥¹¥¥éー¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¾ÅÄÍ¥Âç¤ÎÀ®Ä¹¤â¡¢¥Áー¥à¤Î¿Ê²½¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖAICHI CENTRAL CUP 2024¡×¤Ç¤Ï¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ì¥ï¥Ð¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥ª¥Õ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤ÎÀ®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÉ½¤ì¡¢¥·ー¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ë¤âÅö¤¿¤êÉé¤±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¼«¤éÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¡¢³ÎÎ¨¹â¤¯·è¤á¤¤ë¡£¡Ö»°²Ï¤ËÍè¤Æ4¥·ー¥º¥óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡×¤È¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤â³ÊÃÊ¤ËÁý¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¤ËÃå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥©ー¥¿ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢2¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥êー¥°ºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìÃÏ¶è1°Ì¡Ë¤È¥¢¥¦¥§ー¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¨ー¥¹¤òÃæ¿´¤ËÁ´°÷¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥óHC¡Ë¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡¢¹â¤¤ÊÉ¤â¡ÈÄ¶¤¨¤Æ¡É¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡KEY PLAYER¡¿SG¡¦SF #18 ³ÑÌîÎ¼¸à
3P¥·¥åー¥ÈÀ®¸ù¿ô¡õÀ®¸ùÎ¨¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤·¤¿³ÑÌî¡Î¼Ì¿¿¡Ï¡áB.LEAGUE
¡¡À¾ÅÄÍ¥Âç¤È¤È¤â¤Ë¡È¿·À¸»°²Ï¡É¤ÎW¥¨ー¥¹¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿À¤Âå¶þ»Ø¤Î¥¹¥³¥¢¥éー¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÁ´²òÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤¬Éð´ï¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï¤ä¤ä¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¶ÐÊÙ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¡õ3P¥·¥åー¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÁ´60»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢¥êー¥°7°Ì¤È¤Ê¤ë3P¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨40.2¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò¥Þー¥¯¡£Áê¼ê¥Áー¥à¤Î¥Þー¥¯¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®¤µ¤È¹â¤µ¤È¶î¤±°ú¤¤ÇÂÇ¤Á¤¤ë¤³¤È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÆ»¤Ï³«¤±¤ë¡×¤È¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö6¾¡¡×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÑÌî¤ÎËá¤Â³¤±¤¿¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¥ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Ê¸¡á»³ÅÄÃÒ»Ò
¡ÚÆ°²è¡Û¥ー¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÃË¡ª2Àï¹ç·×39ÆÀÅÀ¡Ä3PÀ®¸ùÎ¨100%¤Î¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È