¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î£Ã£ÌÇÔÂà¸¶°ø¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤«¡¡¥¯¥é¥Ö£Ï£Â¡ÖÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ï¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Áª¼ê¡×
¡¡²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë½à·è¾¡Âè£²Àï¡Ê£·Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ê£Ð£Ó£Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ë£±¡½£²¡¢£²Àï¹ç·×£±¡½£³¤ÇÇÔÂà¤·¡¢£±£¹µ¨¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÅ¨¿Ø¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤â¡¢£Ð£Ó£Ç¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½£Ç£Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢£±ÅÀ»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡££²Ï¢ÇÔ¤Ç£Ã£ÌÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»þ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¡££²»î¹ç¤È¤â£Ç£Ë¤¬¡Ê£Ð£Ó£Ç¤Î¡Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤ÈÅ¨£Ç£Ë¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇÔÂà¤Ë¤è¤ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ïº£µ¨¤ÎÌµ´§¤¬·èÄê¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Í£Æ¥Æ¥°¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤Ï¡ÖºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë¿®¤¸Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë£Ï£Â¤Ç¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½£Ä£Æ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×¥½¥ó»á¤Ï±Ñ¡Ö£Â£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡×¤ÇÇÔÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤À¡£Èà¤é¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¤Ë¤Ï¤è¤êºÙ¤«¤ÊÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤ÄÌÀÇò¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Áª¼ê¡×¤È¤·¡Ö¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ä¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö£Ð£Ó£Ç¤ÏÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢É¬¤º¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤À¤í¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿·¤¿¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£